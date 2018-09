El PSOE defiende el apoyo de la Junta a los ayuntamientos

El PSOE defendió ayer el apoyo que presta el Gobierno andaluz a los ayuntamientos y criticó al PP por no haber hecho lo mismo durante su mandato al frente del Ejecutivo central. La secretaria de Política Municipal del PSOE, María Jesús Serrano, subrayó ayer la importancia del «municipalismo» y aseguró que el PP, entre el 2011 y el 2018, hizo «un ataque frontal a la autonomía de los ayuntamientos» y limitó «su capacidad de poder decidir dónde y cómo gastaban los recursos ahorrados». Serrano, que resaltó las diferencias entre el gobierno del PSOE y del PP, exigió al presidente andaluz del PP, Juanma Moreno Bonilla, que «se tranquilice, que no mienta y no insulte». También le pidió que «no venga ahora a alzar la voz porque hay un gobierno del PSOE si no lo ha hecho cuando estaba el PP». Serrano respondía de esa manera a las manifestaciones realizadas este fin de semana por Moreno Bonilla, que acusó al gobierno de la Junta de «robar y quitar más de 2.000 millones de euros» en relación con la Patrica (Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma) y los planes de cooperación municipal. María Jesús Serrano quiso dejar claro al PP que «aquí no se roba».

La secretaria de Política Municipal del PSOE explicó que la Junta «nunca limitó la capacidad de acción de los ayuntamientos ni los recursos que les daba» y es «la única comunidad que más financiación destina» a los mismos. En este sentido, recordó que la Junta ha destinado desde el 2008 «en fondos incondicionados» a los ayuntamientos a través del Patrica 4.745 millones de euros. A esto se unen los 1.138 que la Junta dedica en su presupuesto para este año a las corporaciones y que suponen un 7,8% más que un año antes. Por último, el Plan de Cooperación Municipal contempla 659 millones, un 14% más.

Serrano indicó que, «aunque la Junta ha visto reducir sus ingresos un 7% con la crisis, ha mantenido su compromiso con los ayuntamientos», por lo que no entiende que el PP «amenace con denunciar a la comunidad autónoma que más recursos destina a la financiación incondicionada a las corporaciones locales». Serrano reclamó al PP «menos hipocresía y más acción» y aseguró que el PSOE ha demandado siempre lo mismo, «respeto a la autonomía local», por lo que «alzamos la voz por el municipalismo antes y ahora».