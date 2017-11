El PSOE critica la escasa inversión estatal en la N-432

La diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano ha criticado «la escasez de inversión» del Gobierno de Mariano Rajoy en el mantenimiento de la carretera N-432 en los últimos cinco años, y ha asegurado que «el dinero que se ha invertido no se ha empleado bien y no ha servido para eliminar los puntos negros de la vía». Tras haber preguntado al Ejecutivo por las obras llevadas a cabo en la carretera desde el 2013 hasta este año, Serrano ha explicado que «la inversión total del Gobierno en todo el tramo de la N-432 no ha superado los 18,3 millones de euros, una cantidad que resulta insuficiente teniendo en cuenta el estado del firme y los numerosos puntos negros de la vía».

María Jesús Serrano ha insistido en que «es necesario que se acometa el desdoblamiento de la carretera y su conversión en autovía».