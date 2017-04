El PSOE considera "insultantes" las inversiones del Estado para Córdoba

El PSOE considera "insultantes" los presupuestos generales del Estado para la provincia de Córdoba, que dispondrá de 57,8 millones para este año, según contempla el proyecto presentado el martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El diputado socialista Antonio Hurtado asegura que "jamás" se había conocido algo igual "en cuanto al pésimo tratamiento que se da a la ciudad y la provincia". "Son insultantes y los sextos presupuestos consecutivos que crean una enorme frustración para Córdoba porque no contemplan sus grandes necesidades", asegura, recordando que en los últimos seis años de gobierno del PP se han producido "caídas persistentes". En este sentido, destaca la merma en las inversiones que se ha producido desde el 2011, último año de gobierno socialista, momento en el que las cuentas contemplaban 165 millones para Córdoba. Desde entonces, indica Hurtado, la cantidad "se divide por tres y se queda reducida la inversión a una tercera parte".

La diputada socialista María Jesús Serrano asegura que "el PP vuelve a abandonar a Córdoba y a ridiculizarla" y que el PSOE no va a apoyar estos presupuestos, por lo que presentará enmiendas a la totalidad. En cuanto a los proyectos, Serrano exige el desdoblamiento de la Nacional 432 (Badajoz-Granada), que aparece en los presupuestos con cantidades testimoniales, y que "se necesita con urgencia". Además, pide que mientras llega esa actuación al menos haya inversión para el mantenimiento de la carretera y la eliminación de puntos negros.

Hurtado ha puesto de manifiesto la diferencia que existe entre Córdoba y el resto de provincias, ya que es la última de España en cuanto a inversión por habitante por segundo año consecutivo, por lo que además de ser unos presupuestos "insultantes, son desconsiderados con Córdoba", donde "se repite el trato de castigo de los últimos años", lo que considera "injusto".

En el análisis que realiza de las cuentas, Hurtado distingue entre las "partidas testimoniales", que son muchas y que luego no se gastan, y los compromisos, que son los 3,5 millones para la biblioteca de los Patos, los 11,5 para actuaciones hidráulicas, los 4,4 millones de ADIF para la línea AVE (donde cree que entra el ramal de Almodóvar, que no aparece con partida concreta), y los 100.000 euros para iniciar la salida de la autovía que acabará con los atascos de la variante de Los Visos.

Sin embargo, Hurtado critica la falta de inversión en la comisaría Campo Madre de Dios (que solo tendrá 65.000 en el apartado de obras de Interior), el cercanías (para el que solo hay 5.000 dentro de las inversiones del ADIF), el Museo Arqueológico (que vuelve a tener 500.000 euros que no se han gastado en el 2016), y el segundo tramo de la variante Oeste (con solo 200.000 euros). También censura que no se aborde el desdoblamiento de la N-432, que se olvide al aeropuerto, que no aparezcan el Archivo ni el Bellas Artes, y que haya desaparecido el Pósito de La Corredera.