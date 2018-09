El PSOE asegura que defiende el municipalismo antes y ahora

La secretaria de Política Municipal del PSOE, María Jesús Serrano, ha puesto esta mañana el acento en el municipalismo, que defiende “antes y ahora”, que “es muy importante” por la “cercanía, la atención que se le da a los vecinos” en cada pueblo y que “es la primera puerta de entrada de los ciudadanos al ayuntamiento. Serrano se ha referido a las dificultades de los ayuntamientos en los años de crisis para atender las demandas de sus vecinos. A su juicio, entre el 2011 y 2018, el PP “ha hecho un ataque frontal a la autonomía de los ayuntamientos” y “los ha limitado en su capacidad de poder decidir dónde y cómo gastaban sus recursos ahorrados”. Además “les impuso una regla de gasto infame” y los ayuntamientos, “cuanto más cumplían, menos capacidad de gasto tenían al año siguiente”, lo que “no entendían los vecinos”.

Serrano asegura que “la diferencia de gobierno es muy importante”, en referencia al central, cuando estaba el PP, y al de la Junta, que “nunca limitó la capacidad de acción de los ayuntamientos ni los recursos que les daba” y es la “única comunidad que más financiación destina a los ayuntamientos”. En este sentido, asegura que mantiene la participación de los tributos de la comunidad que, desde el 2008, cifra en 4.745 millones en fondos incondicionados a los ayuntamientos, es decir, “recursos que pueden gastar en lo que sea prioritario para el municipio”. Además, indica que la Junta dedica en su presupuesto para este año 1.138 millones a las corporaciones, lo que representa un crecimiento del 7,8% respecto al 2017. Otra muestra de apoyo al municipalismo es, según Serrano, el incremento del 14,3% del plan de cooperación municipal que alcanza ya los 659 millones de euros. Serrano dice que aunque la Junta ha visto reducir sus ingresos un 7% con la crisis, “ha mantenido su compromiso con los ayuntamientos”.

Por ello no entiende que el PP “amenace con denunciar a la comunidad autónoma que más recursos destina a la financiación incondicionada a las corporaciones locales”. De esa manera se refiere a las declaraciones realizadas este fin de semana por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla. “Lamentablemente el nerviosismo, la sinrazón de Moreno Bonilla no tiene límites porque está claro que sus declaraciones pertenecen a intereses partidistas”. Por ello, pide “menos hipocresía y más acción” y asegura que el PSOE “ha demandado lo mismo antes que ahora”, por lo que exige respeto a la autonomía local, financiación adecuada, que no se eliminen los planes de cooperación, los de ayuda a los ayuntamientos y los provinciales. Serrano se muestra convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez “será sensible con el municipalismo y trabajará por devolver la autonomía local a los ayuntamientos”. Por ello, asegura que “alzamos la voz por el municipalismo antes y ahora”. Serrano pide a Moreno Bonilla que “se tranquilice, que no mienta y no insulte” y que “no venga ahora a alzar la voz porque hay gobierno del PSOE cuando no lo ha hecho cuando estaba el PP”.