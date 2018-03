Las pruebas de acceso a los ciclos formativos se celebrarán el 6 de junio

La Consejería de Educación hizo pública ayer la convocatoria de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, que tendrán lugar en toda Andalucía los días 6 de junio, en convocatoria ordinaria y el 7 de septiembre. Estas pruebas están dirigidas a la ciudadanía que desea cursar un ciclo formativo y no posee el requisito académico necesario. Las de grado medio son para aquellos que no poseen el título de Graduado en ESO y quieran continuar su formación accediendo a los ciclos formativos de grado medio. Las de grado superior son para las personas que no poseen el título de Bachiller y quieren continuar su formación. El plazo de presentación de solicitudes será del 9 al 23 de abril, ambos inclusive para la convocatoria de junio mientras para la de septiembre se podrá solicitar del 9 al 20 de julio. Las solicitudes deberán presentarse en la secretaría virtual de centros de la Consejería de Educación.

¿DÓNDE SERÁN LAS PRUEBAS? // En Córdoba, las pruebas de grado medio tendrán lugar en el IES Ángel de Saavedra y el IES Galileo Galilei (solo para la convocatoria de junio). Las de grado superior se celebrarán en el IES Luis de Góngora, el IES Zoco y el IES San Álvaro, tanto en junio como en septiembre.