La protesta de los parcelistas en la N-432 termina tras provocar largas retenciones

Miguel: No estoy diciendo que no pagueis contribucion, lo que digo es que habeis construido ilegalmente, o acaso la urbanizacion de SANDOKAN no tiene luz, agua y alcantarillado.? Es que vosotros habeis construido sin permiso de obra, ni proyecto. Por otro lado, efectivamente como bien indicas el agua es un derecho basico, pero el hacer una vivienda sin proyecto y sin permisos es una ilegalidad y el propietario tiene la OBLIGACION BASICA de no defraudar