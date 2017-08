La promotora del campo de golf sigue con el proyecto y compra los terrenos

El proyecto de un campo de golf de tipo pich and putt en Casilla del Aire, en el entorno de Medina Azahara, continúa adelante. La empresa promotora, Deporte, Turismo y Cultura, ha llevado a cabo una ampliación de capital y ha incorporado nuevos socios para poder ejecutarla. Tras ese paso, la empresa ha adquirido los terrenos, una finca de 15 hectáreas conocida como La Loma de Turruñuelos y situada en la carretera de Trassierra en la que pretende ejecutar un complejo deportivo y de ocio con zona de pitch and putt, casa club, piscina y pistas de pádel y tenis. Esa finca tiene capacidad para albergar un campo de pitch and putt de 18 hoyos, aunque en un primer momento solo están previstos nueve ampliables a más en un futuro.

Deporte, Turismo y Cultura está a la espera de la licencia de obra y actividad, que la Gerencia de Urbanismo tiene paralizada hasta que llegue la sentencia del TSJA, ya que el proyecto de actuación que aprobó el Pleno del Ayuntamiento en marzo del 2014 está recurrido por la Junta, que no pone objeciones al campo de pitch and putt pero no ve justificada la construcción de una casa club con las dimensiones previstas (750 metros cuadrados más otros 750 metros de sótano), de las pistas de tenis y de pádel, y de una piscina en suelo no urbanizable de especial protección. Ya ha habido una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba que anuló el acuerdo del Pleno por el que se aprobó el proyecto de actuación, aunque solo en lo relativo a las pistas de tenis y de pádel, permitiendo la piscina y la casa club con su sótano de 750 metros cuadrados.

Aunque la sentencia del TSJA será determinante, los promotores de la iniciativa están convencidos de que la primera fase del proyecto, consistente en el campo de pich and putt y en una casa club «de carácter efímero de 100 metros cuadrados» podrá ejecutarse sin problema incluso en el peor de los escenarios, ya que defienden que el fallo judicial no afecta a esa etapa inicial. En este sentido, si el TSJA acaba dándole la razón a la Junta y se pronuncia en contra de la ejecución de las pistas de pádel y tenis, de la piscina y de la casa club con un sótano de 750 metros cuadrados, «eso no afectaría a la fase primera, que se mantiene inalterada, que es la que queremos iniciar ya y para la que se ha pedido licencia en Urbanismo», según explica el arquitecto redactor del proyecto, Rafael Castelló.

Es más, los promotores tienen claro que las cuestiones que se están discutiendo sobre la segunda fase (el resto de la casa club hasta alcanzar los 750 metros con su sótano de otros 750 metros, las pistas y la piscina) no hacen inviable su ejecución en el futuro. No obstante, insisten en la conveniencia de la construcción del sótano para ubicar estancias necesarias para el funcionamiento de la instalación y ponen como ejemplo de construcciones bajo rasante el centro de visitantes de Medina Azahara.

Uno de los promotores, Alfonso Moreno, asegura que «estamos muy lanzados», por lo que «cuando salga la sentencia, diga lo que diga, y una vez que Urbanismo conceda la licencia, estaremos preparados para iniciar las obras». Moreno señala que «no solo nos ha animado la compra de los terrenos, sino también el hecho de que varias empresas operadoras se han puesto en contacto con nosotros y eso es síntoma de que se está moviendo en Córdoba este tipo de negocio y de que demanda existe». Según los promotores, con la ampliación de capital y la adquisición de los terrenos con fondos propios se ha ejecutado más del 50% del valor de la inversión y se han reducido las necesidades de financiación ajena. Además, explican que en los últimos meses han mantenido contactos con empresas especializadas en la gestión de campos de golf que están interesadas en el proyecto. En este sentido, Deporte, Turismo y Cultura ha dado a conocer la iniciativa al golfista Miguel Ángel Jiménez, que, según la empresa, «ha mostrado un gran interés por la gestión del mismo».

La primera tendrá un plazo de ejecución de seis a ocho meses y un presupuesto de 1,2 millones. La empresa prevé ejecutar con ella los accesos, la mitad de plazas de aparcamiento, la cancha de prácticas y campo de golf de «9 hoyos par 3» y la casa club de 100 metros en la que, de forma provisional y hasta que se haga la fase segunda, estarán la recepción, bar, tienda, oficina, escuela y aseos. La segunda fase incluye el club social, pistas, piscina y el resto de aparcamiento y está presupuestada en 1,7 millones.