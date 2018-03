El profesor Conde-Ruiz demanda un pacto de Estado para reformar cuanto antes las pensiones

El profesor José Ignacio Conde-Ruiz ha demandado hoy a todos los partidos políticos que firmen un pacto de Estado para acometer la reforma del sistema de pensiones en el menor tiempo posible ante las dificultades que ya están observando para su sostenimiento. Conde-Ruiz, que impartió una conferencia con motivo de la presentación de la novena edición del Anuario Económico de Córdoba 2017, aseguró ayer que el debate no se puede demorar mucho tiempo más. «El sistema de pensiones empezó a adaptarse a la nueva situación demográfica, lo que ocurre es que la última reforma está en un punto en el que el sistema es sostenible con congelación de las prestaciones o subida del 0,25%. Esta forma de conseguir la sostenibilidad no es eficiente, ni tampoco es estable, porque se repercuta el coste sobre las personas que están en alta», indicó el profesor de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Bajo el título de Pensiones sostenibles y suficientes, Conde-Ruiz propuso que en lugar de que se opte por la congelación o subidas del 0,25%, «lo que genera rechazo entre la población que ya está cobrando la pensión», lo que hay que buscar es que la prestación «sea menor, pero esté protegida con la subida de la inflación». A esto hay que unir una mayor prolongación de la vida laboral, que se pueda compaginar trabajo con prestaciones y que se recojan aportaciones de capital del trabajador que complementen su futura pensión. «Cuanto más tarde hagamos la reforma más dramática será porque afectará a más gente cerca de la jubilación y no es adecuado que le cambien las normas de juego a una persona cuando se va a jubilar», matizó.

En este debate no se puede olvidar, como explicó, los cambios demográficos que se están produciendo en la sociedad española, con la caída de la natalidad, un mayor retraso en la incorporación al trabajo de las personas, cotizaciones más bajas por los sueldos que están cobrando o el incremento de la esperanza de vida. «Cada vez la gente vive más tiempo. Esto se podría solucionar algo con las inmigración o el aumento de la fecundidad. Es complicado sostener un sistema en el que haya una persona trabajando por cada jubilado», explicó.

Por eso, hizo una serie de apreciaciones que hay que tener en cuenta en la realidad actual de la sociedad española: «La principal lección que hay que extraer es que hay que estar activo hasta edades más avanzadas, para los jóvenes será todo muy cambiante y la formación será fundamental y, aunque la pensión pública sea la fundamental, será necesario recurrir a planes privados». Para Conde-Ruiz es importante que se establezca un sistema de «cuentas nacionales» en el que se introduzca la capitalización «de forma voluntaria, ya sea a través de la retención en el salario o con capitalización».

«Ahora mismo el sistema es sostenible, pero cuánto va a aguantar congelando las pensiones. Se debería hacer cuanto antes», insistió el profesor.

La presentación del Anuario Económico de Córdoba, que alcanza su novena edición, es una publicación que edita el periódico en coordinación con la Universidad Loyola de Andalucía y un extenso equipo de profesores, investigadores y colaboradores que analizan con objetividad en sus páginas nuestra realidad económica. El Anuario cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y de la Caja Rural del Sur. El acto ha contado con la participación del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez; el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

El Anuario hace balance en sus 200 páginas del comportamiento de los distintos sectores económicos en el pasado año y analiza la trayectoria vivida por Córdoba durante la recesión con datos comparativos de este periodo.

VÍDEO / Así fue el acto de presentación