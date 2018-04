Córdoba contará este año con un 41% más para invertir

Córdoba contará este año con un 41% más dinero para inversiones. El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, que acaba de presentar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, contempla casi 82 millones de euros para inversiones frente a los 57,8 millones que recibió la provincia en las cuentas del 2017, que son las vigentes en estos momentos, ya que fueron prorrogadas. Esa cantidad es un 79% inferior a la plasmada en las cuentas de hace diez años, cuando la provincia tenía destinados 389,3 millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Entre las novedades del anteproyecto están los 12,4 millones de euros previstos para el ramal que unirá el AVE Córdoba-Málaga y el Madrid-Sevilla a la altura de Almodóvar, que en el 2017 no tenía partida específica pero que entró entre las inversiones contempladas por ADIF para la provincia con una partida de 4,4 millones. El bypass está en la fase de la redacción del proyecto, por lo que no han salido a concurso las obras aún.

CARRETERAS

En la red de carreteras, destacan también los 3,9 millones previstos para las obras de la nueva salida de la autovía A-4 a su paso por Córdoba, intervención muy demandada que está a punto de empezar, con un plazo de ejecución de diez meses, y que necesita dinero. Las cuentas del 2017 contemplaban solo 100.000 euros, aunque, después, en el trámite de las enmiendas, el proyecto logró 400.000 euros más. La cantidad reflejada en el anteproyecto da a entender que la actuación prevista será mayor de la anunciada en un primer momento. La intención de Fomento era acometer la intervención en dos fases.

El segundo tramo de la variante Oeste, el que unirá la carretera del Aeropuerto con la de Palma, vuelve a aparecer en el anteproyecto de presupuestos, esta vez con 2 millones frente a los 200.000 euros plasmados en las cuentas vigentes. Este proyecto, fundamental para el parque logístico y el joyero, está recogido por cuarto año consecutivo en las cuentas, aunque aún no ha dado ningún paso. En la proyección anual, la intervención llega hasta el 2021.

Entre las partidas que llegarán este año a Córdoba, destacan los 3,5 millones que percibirá la biblioteca de los jardines de la Agricultura, obra que lleva parada desde octubre del 2016 por una modificación del proyecto relacionada con la eficiencia energética y que debe salir a concurso de nuevo para su reanudación. La biblioteca percibió también 3,5 millones en el 2017.

Una de las vías más reivindicadas, la autovía de la N-432 (Badajoz-Granada), la A-81, vuelve a aparecer en los presupuestos aunque, un año más, con cantidades pequeñas. Si en las cuentas del 2017 había 247.960 euros para distintos tramos, en las del 2018 habrá algo más, superando el millón de euros, 55.650 euros para la duplicación entre Badajoz y Espiel, 225.000 para lo mismo pero entre Espiel y Córdoba, y 919.000 para el tramo entre Córdoba y Granada.

POCO PARA EL CERCANÍAS

Un año más no aparece, al menos con nombre y apellidos, dinero para poner en funcionamiento el cercanías entre Villarrubia y Alcolea, declarado por el Gobierno central obligación de servicio público en diciembre pasado y que está a la espera de echar a andar. Tanto el Ayuntamiento como los colectivos vecinales llevan reclamando tiempo inversión para las estaciones del Parque Joyero y de Chinales. En las cuentas del 2017 solo había 5.000 euros para el cercanías, para el que solo aparecen ahora 1.000 euros. No obstante, Adif contará con 4 millones para distintas actuaciones a los que se sumarán 29 millones para actuaciones de alta velocidad, mientras que Renfe dispondrá de 7,7 millones.

COMISARÍAS, SIN PARTIDAS ESPECÍFICAS

Una de las sorpresas es que no aparece partida específica reflejada para las dos nuevas comisarías, la de Poniente y la Fuensanta, para las que ya hay firmado un protocolo de cesión de los terrenos entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento. Además, los trámites de la cesión del solar para levantar la comisaría de Poniente ya han empezado en Urbanismo. En las cuentas del 2017 solo hubo 65.000 euros para la comisaría de Campo Madre de Dios dentro de las inversiones del Ministerio del Interior. No obstante, según las fuentes consultadas, dentro de las inversiones de la Secretaría de Estado de Seguridad hay contemplados 20 millones en los que entrarían estos proyectos, para los que no se concreta el dinero que se destinará este año, ya que dependerá de lo que tarden los trámites de cesión y aceptación de los solares. Hay que tener en cuenta que antes del inicio de las obras, debe culminar la entrega de los terrenos y salir a concurso la construcción, por lo que este año difícilmente dará tiempo a obras.

Por séptimo año consecutivo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destina a Córdoba dinero para financiar inversiones, en concreto, otros 2,5 millones. Durante cuatro años, la cantidad fue de 5,5 millones al año, pero en el 2016 mermó a 2,5 millones, cifra que se repitió en el 2017.

En materia cultural, el Museo Arqueológico tendrá una inversión de 300.000 frente a los 500.000 euros plasmados en las cuentas vigentes este año, que no se han utilizado.

El aeropuerto, una vez culminado el soterramiento de líneas y la instalación del AFIS que permite la recuperación de vuelos comerciales, percibirá 3,8 millones para su mantenimiento (en el 2017 fueron 298.000 euros). Queda pendiente aún un plan de márketing para sacar partido a las instalaciones.

Sin partidas se quedan un año más el Museo de Bellas Artes, ausente de las cuentas desde hace años; el mercado gourmet del Pósito de La Corredera, que estuvo contemplado durante dos años (los del mandato del PP) pero desapareció de las cuentas en el 2017; la mejora de la Cuesta del Espino, que aparecía en las cuentas del 2016 pero no en las de un año después; o la ampliación del edificio del IESA, para el que se iba a usar el mercado del Alcázar.