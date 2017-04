La preocupación vecinal persiste

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha mostrado su preocupación sobre el nuevo plan de tráfico, ya que el Ayuntamiento «da por hecho que damos el visto bueno, pero lo damos con unas condiciones que hay que cumplir, por lo que si no se cumplen, no hay visto bueno». El problema es, según De Gracia, que el Ayuntamiento no ha comunicado al CMC qué requisitos se cumplen de los diez consensuados por este órgano para apoyar la peatonalización total de Capitulares. Además, añade, el CMC no tiene información de si ha habido cambios tras las reuniones celebradas con distintos colectivos. A esto se unen las «noticias indirectas» que le llegan, como que «la salida de los autobuses del centro se pospone dos años». Por ello, exigirá el lunes en la comisión que el Ayuntamiento diga por escrito «qué medidas se van a cumplir, cuáles se retrasan y cuáles tendrán otra alternativa», y que explique el plan.

De Gracia recuerda que «no estamos a favor de peatonalizar de cualquier manera, sino de que se cumplan unos mínimos», por lo que «no es posible que el Ayuntamiento considere que tiene el beneplácito del CMC, que no va a tener mientras no demuestre cuál es el cumplimiento de las condiciones». En caso contrario, la postura será «la semipeatonalización, que causa menos trastorno a los vecinos».

Respecto a la comisión, De Gracia pedirá que estén «todas las realidades asociativas, tanto de la ciudad como de distrito», que sea «operativa» y «compromiso de temporalidad».

Por su parte, Andrés Pino asegura que «entre la primera y segunda fase están recogidas todas las medidas, las diez», del CMC, que el calendario se está cumpliendo, y que en el seno de la comisión se hablará de todos los detalles del plan.