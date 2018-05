El precio del aceite continúa su caída, pero no se traslada al consumidor

El precio del aceite sigue cayendo en origen, aunque esto no se está trasladando al consumidor. La Delegación Provincial de Agricultura situó ayer la cotización del virgen extra en 2,70 euros por kilogramo, lo que supone un 32,5% menos del valor de hace un año. Este descenso también se traslada al resto de las categorías. El virgen está en 2,40 euros (-38,7%) y el lampante de base dos grados se paga a 2,35 (-39,1%). Estos valores se alejan de las cotizaciones históricas que se alcanzaron en la campaña pasada, cuando la media del ejercicio llegó a 3,67 euros por kilogramo, teniendo en cuenta todas las categorías. En lo que va de campaña, el precio ha descendido ya a 3,31 euros, después de que comenzara la cosecha 2017/2018 a un valor de 3,73 euros el virgen extra.

Habría que remontarse a octubre del 2014 para encontrar unos precios más bajos que los que se dan en la actualidad. Entonces, el virgen extra cotizaba en la provincia a 2,61 euros. Por el contrario, la cotización más alta se alcanzó en agosto del 2015, cuando se superaron los 4,22 euros por kilogramo en el virgen extra. La bajada del precio en esta campaña se acentuó con la llegada de las lluvias en marzo y abril, pero también al confirmarse la mejora de la producción en otros países, que en el pasado ejercicio sufrieron una gran merma.

VALORACIONES / El presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, advirtió ayer de que no existen motivos para que continúen descendiendo las cotizaciones en origen. «El aceite de oliva ha bajado en el último mes un euro. Las lluvias han provocado un cambio demasiado rápido en la situación. No hay motivos para esta bajada y no tendría que continuar», afirma Sánchez de Puerta. Además, como indica, en la próxima campaña «no se espera un cosechón de aceite».

Por eso hizo un llamamiento a la «tranquilidad» para mantener la estabilidad de las cotizaciones. «Motivos para que siga bajando no hay y queda aún mucho año por delante», explica.

En el lado positivo, como remarca el presidente de las cooperativas cordobesas, está el «buen ritmo» que se mantiene en las ventas. «Con estos niveles de precios, seguirán subiendo las salidas desde la almazara y se pararán las importaciones», precisa.

Sánchez de Puerta reconoce que el consumidor aún no se está beneficiando de la caída del precio en origen: «No lo está notando, pero bajará pronto el precio de venta al público. El envasador lo ha pasado muy mal con los precios altos en origen, pero esto durará poco y los precios tendrán que bajar por la competencia», puntualiza.

Por su parte, el presidente de la asociación de consumidores Facua en Córdoba, Francisco Martínez Claus, advierte de que el consumidor «aún no ha visto el descenso de precios en origen». «Lo mismo que las subidas las sufre con rapidez, no ocurre lo mismo cuando hay descensos en almazara», afirma Martínez Claus. Por eso, el presidente de Facua Córdoba insta a los cordobeses a que comparen los precios de unos establecimientos a otros. «El pasado año hicimos un estudio y se observaba que había una variación del 75,2% entre el aceite virgen extra más caro y el más económico, según las marcas y el establecimiento», indica Martínez Claus. Asimismo, insta a la Administración a vigilar las calidades de los aceites y lo que se etiqueta en el envase. «La administración juega un papel importante. El consumidor no está teniendo ese ahorro que debería existir cuando un producto baja. Si fuera al contrario, seguro que lo notaríamos. Está claro que se observan estrategias para no bajar el precio», explica.