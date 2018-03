El precio del aceite cae al nivel más bajo desde octubre del 2016

Solo dos semanas han bastado para que el precio del aceite de oliva haya sufrido un importante descenso que ha dejado el virgen y el lampante por debajo de los 3 euros y que el virgen extra, el de más calidad, baje a 3,20 euros. Este nivel de precios no era tan reducido desde octubre del 2016 después de que durante la pasada campaña se registrara el valor más alto de la serie histórica en Córdoba, con una cotización media de 3,67 euros por kilogramo. Los productores han advertido de que detrás de esta situación se encuentran movimientos especulativos y que no corresponde a la situación real del mercado al no registrarse una gran producción en este ejercicio. Sin embargo, la preocupación ya existe tras comprobar que el virgen extra ha bajado un 9% en el último mes, el virgen ha descendido un 15% y el lampante, un 16% en la provincia. La Asociación de Municipios del Olivo (AEMO) lo advirtió esta semana al asegurar que se están «dinamitando los pilares de nuestra tierra». Además, lamenta que lo conseguido «con sangre, sudor y lágrimas» se puede venir abajo.

AEMO, que está integrada por 120 municipios, 5 diputaciones y 12 consejos reguladores de siete comunidades autónomas, recuerda lo que sucedió no hace mucho tiempo, concretamente en el 2014, cuando los precios en origen se situaron a niveles «ruinosos» al bajar a 1,80-1,90 euros por kilogramo, cuando los costes se sitúan en 2,5 euros.

Sin embargo, analizando lo sucedido, la mejora de los precios que comenzó a verse a partir del año 2015 se produjo más por la caída de las cosechas que se registró en España. Estos años han estado marcados por un periodo seco que afectó considerablemente la capacidad productiva de los olivos. Eso trajo una subida de las cotizaciones en origen, que se trasladó a los lineales y que mantuvo la tendencia alcista de las salidas de zumo de aceituna de las almazaras. Esto coincidió, además, con una reducción de producción en los mercados internacionales que importó aceite y que contribuyó también a elevar las cotizaciones. Córdoba consiguió en el 2017 ingresos récords por sus ventas exteriores al alcanzar los 650,2 millones de euros, un 25% más que en el 2016. El aceite de oliva se consolidó en la provincia como el segundo producto por facturación, solo superado por las manufacturas del cobre.

En solo 10 días, recuerda AEMO, el precio se ha derrumbado en más de 50 céntimos por kilogramo en el virgen y el lampante, dejando la cotización por debajo de la barrera psicológica de los 3 euros. Por eso, AEMO instó a los productores a mantener la calma: «No perdamos la senda de la renta digna, no hay ninguna razón para que entre todos renunciemos a un valor que el mercado, el consumidor, está dispuesto a pagar».

El delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, hace un llamamiento a la tranquilidad. «No hay excedentes. Hay una normalidad en la venta y en el consumo y queremos estabilidad en los precios», dijo Zurera, que recuerda que la producción ha sido media-baja en la provincia de Córdoba, tras el máximo que se alcanzó en la cosecha 2013/2014 con 362.180 toneladas de aceite de oliva. En este sentido, el secretario general de Asaja Córdoba, Rafael Navas, confía en que «vuelva todo a su cauce». «Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad para que los olivareros no se precipiten a corto plazo. La disponibilidad de aceite está muy equilibrada», indicó Navas.