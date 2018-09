El PP y Tanatorios de Córdoba critican la concesión de licencia para Cecosam

La concesión de licencia urbanística a Cecosam para la construcción de un tanatorio público en el cementerio de San Rafael cayó ayer como un jarro de agua fría sobre la empresa privada Tanatorios de Córdoba, que opera en la ciudad con los tanatorios privados de El Granadal y las Quemadas. Considera esta empresa que la Gerencia de Urbanismo ha concedido el permiso «con nocturnidad y alevosía», y saltándose varios artículos de la ley de procedimiento administrativo. El PP comparte con ellos estas críticas y habló ayer de «atropello procedimental» para referirse al hecho de que Urbanismo haya dado el permiso sin pasar por el consejo de administración del organismo.

El presidente de Urbanismo, Pedro García, por contra, recordó que la concesión de una licencia es «un acto reglado» y un procedimiento administrativo marcado por la norma. «Nosotros no entramos en valorarlo más allá de lo que dice un técnico», dijo ayer a preguntas de la prensa. García añadió que los criterios técnicos solo responden a «si es posible o no es posible» hacer un proyecto en función de la norma urbanística, e insistió en que «la política» no tiene nada que ver en este proceso administrativo. En este sentido, desde el punto de vista urbanístico, lo que ha determinado la idoneidad de la iniciativa es el hecho de que el proyecto no contemple la construcción de una incineradora para las cremaciones, que se seguirían haciendo en el cementerio de la Fuensanta, sino solo de salas de velatorio.

NO ENTRA EN LA COMPETENCIA / Además, explicó García, que la Gerencia de Urbanismo no ha entrado en la cuestión, que sostienen quienes alegan en contra del proyecto (Tanatorios de Córdoba y el PP), que el tanatorio supondría una competencia desleal con respecto al resto del sector funerario que opera en Córdoba. Para dirimir esas cuestiones, apuntó, están los tribunales.

Desde una perspectiva más política, el primer teniente de alcalde afirmó que en IU siempre van a defender «que lo público se abra paso en todas las actividades económicas», incluida esta de los cementerios. En este sentido, el también coordinador provincial de la coalición indicó que para ellos es «muy importante que se dominen desde lo público cuantos más ámbitos mejor». El nuevo tanatorio sería el segundo público que hay en la ciudad, ya que Cecosam cuenta desde 2004 con otro tanatorio en el cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta (carretera de Alcolea). Para su construcción, los responsables de la empresa municipal de cementerios (en manos del PSOE) han defendido siempre que acercaría un servicio fundamental a la ciudadanía por la buena ubicación y conexión del cementerio de San Rafael con el resto de la ciudad. Ayer, la concejala socialista y presidenta de Cecosam, Mar Téllez, no se pronunció sobre la concesión de la licencia.

Para empezar, la obra cuenta ya con un proyecto firmado por el arquitecto cordobés Rafael Castelló, que contempla la construcción de siete salas para la celebración de los duelos y los velatorios (de entre 40 y 50 metros cuadrados cada una de ellas). Una de estas salas será de capacidad doble, para albergar los velatorios más grandes. Además, incluirá espacio suficiente para un almacén; una sala de preparación y despedida; una sala funeraria, para la adquisición de lápidas y floristería; una cafetería; un salón de despedida multiusos con capacidad para 150 personas; una zona ajardinada, así como distintas zonas comunes. Cecosam quiere instalar en el cementerio de San Rafael sus oficinas centrales. La construcción supondrá una inversión de 1,7 millones de euros, que se financiarán a través de un crédito bancario con vencimiento a los 15 años.