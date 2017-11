El PP tacha de "error" que Aucorsa no vaya a estudiar el impacto del cercanías

El PP considera "un gran error" que Aucorsa desestime la elaboración de un estudio de impacto que tendría el cercanías sobre las líneas de autobuses periféricas y que esté barajando hacerlo a posteriori, una vez se ponga en marcha el tren. "Nos parece un gran error descartar a priori ese análisis de las líneas periféricas y la de los polígonos", ha dicho esta mañana el viceportavoz popular en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes. Además el PP considera imprescindible estudiar el impacto del cercanías para que ambos servicios sean "complementarios" y no entren en competencia unos con otros. "Si empezamos a competir el tren, bus y el coche no hemos resuelto el gran problema de movilidad de Córdoba", ha dicho Fuentes.

En este sentido, desde el PP proponen analizar la situación y ver cómo se pueden hacer ambas infraestructuras "rentables en lo económico y lo social", ya que, a su juicio,"todo lo demás es no estar en las cosas o ser incapaces de gestionar una empresa". Fuentes aboga, por último, a replantearse, después de ese estudio y si fuera necesario el diseño de algunas líneas o las frecuencias. En último lugar, Fuentes acusa al gerente de no haber solucionado el problema con el comité de empresa, que amenaza con ir a la huelga si no hay avances en la negociación del convenio colectivo. "Esa reflexión (en referencia a las líneas periféricas) demuestra por qué hay huelga", ha dicho.