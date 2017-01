El PP responsabiliza a Ambrosio del parón de Rabanales 21

Los concejales del PP Salvador Fuentes y Luis Martín responsabilizan a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a la Junta de Andalucía del posible «hundimiento» del parque tecnológico Rabanales 21, al tiempo que la acusan de ser «indolente» y carecer de «motivación» para replicar a la Administración regional por estar en manos del PSOE. Los populares consideran que la regidora lleva a cabo una política de «brazos caídos» y califican de «impresentable» la gestión del PSOE a nivel municipal y autonómico en Rabanales 21. En concreto, el PP anuncia que preguntará en el próximo Consejo Rector de Urbanismo qué respuesta piensa dar el Ayuntamiento a un informe en el que la Junta de Andalucía pone reparos a la construcción de un área comercial en el parque tecnológico. Además, los populares lamentaron que se les haya ocultado dicho informe y acusaron al gerente y al presidente de Urbanismo de «falta de lealtad».

En dicho informe, que avanzó CÓRDOBA, se ponen en cuestión aspectos como el desarrollo de los sistemas viarios y la obligatoriedad de realizar un informe de impacto medioambiental previo a la implantación del área comercial. «Si recogemos la literalidad del informe hoy podríamos estar denunciando la muerte de Rabanales 21», dijo Luis Martín. «Vamos por mal camino», añadió Salvador Fuentes, que lamenta que el proyecto esté «en el kilómetro cero otra vez».

Fuentes del gobierno municipal relativizan los reparos impuestos por la Junta de Andalucía y recuerdan que se trata de un informe «preceptivo pero no vinculante». En este sentido indican que la Administración andaluza «ve viable» el proyecto para impulsar una zona comercial y detallan que «ya están valorando soluciones» a los reparos planteados. Las mismas fuentes han explicado que se está analizando la necesidad o no de elaborar un informe de impacto medioambiental, ya que los técnicos de ambas administraciones están tratando de aunar criterios sobre este particular. Respecto al reparo que observa si habría que haber innovado el plan parcial o el Plan General de Ordenación Urbana (que es la modificación que se someterá próximamente a aprobación definitiva), estas fuentes precisan que cambiando la redacción de un artículo del PGOU se salvaría esta discrepancia.

ESCUELA DE HOSTELERÍA // El PP también informó de que pedirá al Imdeec los convenios firmados con la Escuela de Hostelería y lamentó el cierre de este proyecto «vital» para el sector, señaló Fuentes. El concejal dijo además que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, pone «excusas de mal pagador» al aludir a una ley de Rajoy que impide la continuidad del proyecto, puesto que el Ayuntamiento no puede formar parte de ninguna escuela de formación. «Vamos a llevar el debate al Imdeec, vamos a pedirle que se firme el convenio y un informe al secretario», anunció Fuentes, que se preguntó por qué puede cederse un espacio al Rey Heredia y no a la Escuela de Hostelería.