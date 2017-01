El PP reclama más personal  y puntos de atención intermedia para evitar el colapso en Urgencias

El parlamentario andaluz del PP Jesús Aguirre ha señalado esta mañana que el colapso que se está produciendo en los servicios de urgencias en los últimos días, sobre todo en el Reina Sofía, se debe, sobre todo a que el denominado Plan de Frecuentación diseñado por la Junta no funciona. El primer motivo por el que no funciona, según Aguirre, es por contar el sistema sanitario y, especialmente en Urgencias, con una plantilla “exigua e incompleta”, al contar con 738 trabajadores menos en toda la provincia. De ellos, 429 serían del hospital y 240 en los distintos distritos sanitarios, lo que se viene produciendo por no cubrir bajas, ni jubilaciones, ni vacaciones. En concreto, señaló que en Urgencias de Reina Sofía, falta un 20% de la plantilla.

Además, criticó que la atención primaria está saturada, llegando los profesionales a pasar dos o tres cupos diarios, lo que provoca esperas en los pacientes, que acaban “puenteando” al centro de salud y acudiendo directamente a Urgencia del Hospital, con patologías que no son urgentes. Además, señaló que esta situación se puede agravar en este próximo fin de semana, en el que se espera que se produzca un repunte de la gripe en la provincia.

Considera Aguirre que en Córdoba es necesario mejorar el plan de urgencia extrahospitalarias habilitando tres centros más para estas primeras atenciones en Fuensanta, Poniente y Centro, constituyendo un anillo sanitario que evitaría muchas visitas al Reina Sofía.

El PP ha presentado una Proposición no de Ley en el parlamento andaluz para abordar este asunto, sobre la que espera Aguirre “el apoyo de todos los grupos”.