El PP reclama la climatización "prometida" de los colegios de Córdoba

El PP considera que el equipo de gobierno "no tiene credibilidad" y reclama la climatización inmediata de los colegios de Córdoba. El portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, ha criticado "la batería de improvisaciones" del gobierno local en materia educativa, de las que, "un año después, no hay nada". Bellido recuerda que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, prometió acometer con los fondos Edusi la climatización de todos los colegios de Córdoba "pero se dio cuenta de que la instalación eléctrica no soportaba poner los aparatos y quedó en nada". Después, añade, "se anunció que iba a haber actuaciones en veinte centros", con entoldados, sombras y aparatos de climatización".

A esto se une, ha añadido Bellido, que en julio del año pasado el PP llevó al Pleno una propuesta "para instar al Ayuntamiento en colaboración con la Junta a desarrollar un plan para poner entoldados y vegetación en todos los centros educativos, pedir a la Junta una auditoría de los colegios en materia de climatización y poner en marcha un plan de climatización". Sin embargo, y según Bellido, "un año después no hay nada".

"Lo único que ha habido", señala Bellido, "es un pliego en contratación para regular un servicio de consultoría para el estudio de las soluciones eficientes que mejoren el confort en veinte colegios públicos". Por ello, el PP teme que se repitan situaciones como las del colegio Nuestra Señora de Linares, donde los padres han amenazado con no llevar a sus hijos al centro si no se soluciona la falta de climatización. Otro caso que cita es el del centro de adultos Luis de Góngora, que lleva tiempo esperando mejoras.

El PP llevará al próximo pleno una moción que recoge los acuerdos del año pasado "para que se actúe de verdad en los colegios y para que los niños no soporten temperaturas de hasta 40 grados en las aulas", señala Bellido. La moción pedirá actuaciones inmediatas en los colegios, exigirá soluciones a las situaciones concretas del Nuestra Señora de Linares y del centro de adultos Luis de Góngora.