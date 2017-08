El PP propone construir un espacio ajardinado abierto detrás de la Biblioteca Provincial

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha presentado los datos referentes al proyecto que el PP ha retomado sobre la construcción de un espacio ajardinado con una plaza que, de realizarse, se emplazaría en la parte trasera de la Biblioteca Provincial. Bellido ha indicado que este proyecto está recogido en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y que requerirá de una inversión de cerca de 600.000 euros, calificando la iniciativa como “perfectamente viable y sensata”.

El proyecto consistiría en el derribo que separa el muro del patio trasero de la biblioteca que, en palabras de Bellido, “está en desuso” y convertir el patio trasero de la biblioteca en una gran zona verde que quedaría muy próxima a la Mezquita Catedral y al Alcázar de los Reyes Cristianos. Concretamente, desde el PP consideran que “ahora es el momento idóneo de realizar este proyecto”, ya que, como ha explicado el portavoz popular, “se puede conjugar con el traslado de la Biblioteca Provincial a su nueva sede a Los Patos”. Además, Bellido ha pedido la colaboración de la Junta de Andalucía (órgano gestor del espacio de la biblioteca) para que ayude a mejorar este espacio y se contemple este proyecto en sus presupuestos.

El portavoz ha indicado que dicha iniciativa pretende llevarse a negociación, pero que si al final no se decide llevar a cabo por medio del diálogo, “se llevará como enmienda en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2018”. Bellido ha explicado que, de no poder empezarse las obras el año que viene, quiere que el proyecto quede completamente redactado para su puesta en marcha y considera que “es una iniciativa muy positiva para el casco histórico de la ciudad y será de agrado tanto para los habitantes como para los turistas”. Asimismo, también ha señalado que esta es la línea que seguirá el partido de ahora en adelante “ante un gobierno, como el que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba, en el que todo es improvisación y en el que se no se proponen proyectos nuevos”.