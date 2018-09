El PP propone cinco «pactos» para «cambiar el rumbo de la ciudad»

Quedan nueve meses para las elecciones municipales y el PP tiene ya claras las líneas de trabajo en el curso político recién iniciado, que, a juicio de su portavoz municipal, José María Bellido, «será el último» con «este gobierno». Para conseguir prioridades como el empleo y «oportunidades para todos», el PP propone pactos en cinco ejes, que el candidato a la Alcaldía por este partido, José María Bellido, fue desgranando ayer. Uno es «un gran acuerdo de ciudad para impulsar el empleo y la industria». En este sentido, propone incidir en la industria digital y la logística. En segundo lugar, Bellido plantea otro pacto para garantizar las inversiones de todas las administraciones públicas. «Es necesario un gran acuerdo de ciudad liderado por el Ayuntamiento en el que señalemos cuáles son las inversiones que creemos impresdincibles», indica Bellido.

El PP considera que «Córdoba debe ser una ciudad líder en la lucha contra las desigualdades» y para ello hace falta otro pacto en esa línea, que formaría parte del tercer eje. En cuarto lugar, el grupo municipal piensa que es necesario un acuerdo «de futuro» para dar «viabilidad» a las empresas públicas, para lo que propone dejar de lado «los debates falsos». Por último, está el pacto que cree también imprescindible en relación a la industria de congresos y negocios. En este sentido, insiste en «los cuatro años en blanco» transcurridos por la falta de espacios para la celebración de congresos, que han generado pérdidas de 127 millones, según los organizadores de estos eventos. Para lograr todo esto, Bellido promete «trabajar en cambiar el rumbo de la ciudad» y «ofrecer un nuevo futuro» donde «Córdoba deje de ser la capital del paro» y de contar con cuatro de los diez barrios más pobres de España.

Bellido quiere que se salga «del caos», acabar «con la división y las polémicas estériles» y «dejar de crear comisiones que no llevan a ninguna parte». «No merecemos más años perdidos con una gestión sin ninguna idea» que «pesa como una losa», asegura Bellido, que insiste en que no consentirá «más parálisis» ni que el Ayuntamiento «continúe siendo la casa de los líos en que lo ha convertido la alcaldesa, Isabel Ambrosio, con sus socios de gobierno». En este tiempo, lamenta que «no ha habido acuerdos de la alcaldesa con los partidos que no forman parte del pacto de investidura». Por ello, quiere «un nuevo gobierno para todos que cuente con todos» y propone un programa que «nacerá del diálogo».