El PP pide reabrir las ludotecas de la capital

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba María Jesús Botella ha exigido la reapertura del servicio de ludotecas municipales cuyo cierre "decretó unilateralmente el gobierno de PSOE e IU hace ya más de diez meses".

La edil popular ha señalado que esta decisión la adoptaron los responsables municipales tras "confirmarse que se adjudicó irregularmente la gestión e estos espacios a una empresa y determinarse que ese servicio debía prestarlo otra empresa que concurrió", según ha informado el partido en un comunicado.

Según ha explicado, "el problema administrativo generado no se resolvió con la adjudicación del contrato a la empresa que legítimamente debía prestarlo sino con el cierre del servicio por parte del gobierno por motivos que, diez meses después, no están justificados, y que han dejado sin atención de ludoteca a más de 500 niños y familias de Córdoba".

Botella ha apuntado que el gobierno de Isabel Ambrosio (PSOE) "ha decidido cerrar las doce de ludotecas dependientes del Ayuntamiento --ocho en distintos distritos de la capital y cuatro más en las barriadas periféricas-- sin presentar alternativa a esta decisión pese a los anuncios realizados a finales del pasado año por parte de la delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas".

En este sentido, la concejala popular ha recalcado que "las excusas del cogobierno para no abrir este servicio de atención a los más pequeños no se sostienen diez meses después; no han querido resolver el conflicto jurídico derivado de una adjudicación irregular, no han planteado alternativa alguna a la empresa que ganó el pliego legítimamente y tampoco han ofrecido alternativa para el servicio de dinamización infantil en los espacios municipales".

Botella ha afirmado que "lo único cierto, la una realidad en la ciudad son los recortes aplicados por el gobierno de Ambrosio en el servicio de ludoteca que, a día de hoy, no se presta en ningún sitio por decisión única y exclusiva de los actuales responsables municipales dePSOE e IU que se han quedado en el habitual anuncio de crear un nuevo modelo de participación infantil que ni está ni se le espera".

"Es un nuevo ejemplo de caos en la gestión, de un modelo de gestión que sólo está provocando problemas y enfrentamiento", por lo que Botella ha pedido la recuperación de este servicio "sin más demoras ni excusas que sólo responde a la falta de voluntad política para ponerlo en marcha o la más que contrastada falta de capacidad para resolver los problemas que el propio gobierno genera".