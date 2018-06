El PP pide al PSOE que explique "por qué retira" enmiendas a los PGE cuando eran "tan necesarias"

Los senadores del PP de Córdoba han pedido al PSOE que explique a los cordobeses "por qué han retirado todas sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 con 171 millones de euros, cuando, según ellos, eran tan necesarias para la provincia de Córdoba".

Así lo han manifestado en una nota los senadores populares Beatriz Jurado, Jesús Aguirre y Fernando Priego, quienes han criticado "la incoherencia de los diputados y senadores del PSOE de la provincia, quienes cuando gobernaba el PP no dudaron en presentar numerosas enmiendas a los PGE con la alegación de que eran muy malos para la provincia, y ahora que gobierna el PSOE no han tardado ni cinco minutos en retirarlas".

Para Jurado, "este es la verdadera cara del PSOE, a quien solo le interesaba la confrontación con el Gobierno de Rajoy en vez de mirar por los intereses de la provincia, aún a riesgo de llegar a poner en peligro inversiones muy esperadas y demandadas como era el proyecto de la futura A-81". "El talante de los socialistas de Córdoba ha sido solo y exclusivamente poner palos en las ruedas para seguir frenando el avance de la ciudad y de la provincia", ha asegurado.

Según ha señalado, "en los últimos ocho años, la posición del PSOE cordobés ha sido exclusivamente ser el azote del Gobierno de Rajoy, buscando únicamente la confrontación y sin aportar nada para el futuro de los cordobeses". "Ahora, en menos de una semana, bajan la cabeza y son capaces de tragarse el sapo que les ponga por delante el Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.

Ante ello, los senadores cordobeses del PP han reclamado a sus compañeros socialistas en la Cámara que "expliquen por qué han retirado enmiendas como la destinadas al desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía, por cuatro millones de euros; 1,5 millones de euros para la Variante Oeste; de 1,5 millones para las dos estaciones del Cercanías; de un millón para el Museo Arqueológico, y un millón para el eje ferroviario Villa del Río-Palma del Río".

También, han citado "las partidas para obras de seguridad en edificios de la Guardia Civil por 250.000 euros; obras de seguridad en edificios de la Policía Nacional por 50.000 euros", así como "el Centro Intermodal de El Higuerón con 100.000 euros; enmiendas relativas al paso subterráneo de ADIF en Posadas, la mejora de servicios y frecuencias en las estaciones del AVE en Los Pedroches y Puente Genil".

Igualmente, habían recogido "el tacón ferroviario de los Olivos Borrachos, las variantes de El Viso, Alcaracejos y Santa Eufemia, el enlace a la A-45 a la altura del Parque Empresarial Príncipe Felipe de Lucena y la nueva salida del Polígono de Las Quemadas a la A-4", según han detallado los populares.

Otras enmiendas son las referidas al plan de usos de los embalses de la Breña y de Iznájar y a las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en las áreas con riesgo de inundaciones en Córdoba, Palma del Río, Almodóvar del Río, Lucena, Villa del Río, Cabra y Monturque.

Asimismo, han señalado enmiendas del PSOE para la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, los cuarteles de Espejo y La Rambla, la consolidación del castillo de Luque y del Palacio Ducal de Fernán Núñez, la oficina de la Seguridad Social de Los Pedroches y la reestructuración de la deuda de los parques tecnológicos de Andalucía.

"Un total de 171 millones de euros que, según el PSOE, eran factible traer a la provincia cuando gobernaba el PP, pero que a día de hoy ya no son tan necesarias ni tan posibles de conseguir", han remarcado los populares.

"Hace unas semanas los socialistas vendían estas inversiones a bombo y platillo solo para crear confrontación con el Gobierno de Rajoy; hoy las eliminan de un plumazo y ya no son tan vitales para la provincia de Córdoba", ha afirmado Jurado, quien ha subrayado que "está claro que lo único que mueve al PSOE es llegar al poder a costa de todo, aunque para ello tengan que traicionarse a ellos mismos y a todos los cordobeses".

De este modo, han advertido de que van a estar "vigilantes para que los PGE elaborados por el Gobierno de Rajoy se cumplan y llegue a Córdoba todo aquello que estaba previsto". "Córdoba no puede esperar más, no puede dar pasos hacia atrás y no puede caminar al ritmo que le marca el PSOE, que ya ha demostrado que no le importa Córdoba, ni el futuro de los cordobeses, solo le mueve el poder al precio que sea", ha apostillado.