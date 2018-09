El PP pide informes acerca de los ascensores del polideportivo Vista Alegre

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba José Luis Moreno solicitará en el consejo rector del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) informes sobre el estado y el mantenimiento de los ascensores de las instalaciones deportivas y, en concreto, por los del polideportivo de Vista Alegre que "no estaban en servicio el pasado fin de semana".

En un comunicado, Moreno ha considerado "inaceptable" que una instalación pública municipal no disponga de ascensores durante la celebración de un encuentro deportivo, ya que "impide el acceso a sus localidades a personas con movilidad reducida".

"El pasado fin de semana no se pudieron usar los ascensores en Vista Alegre, y las personas que acudieron en silla de ruedas no pudieron acceder a la grada a ocupar su localidad, circunstancia por la que los responsables del Imdeco deben dar explicaciones con urgencia", ha apuntado el edil del PP.

Moreno ha agregado que "estas personas que acudieron a Vista Alegre a disfrutar de un encuentro deportivo se ubicaron a pie de pista y en una zona de visibilidad reducida, una situación que no puede volver a repetirse en una instalación pública que debe garantizar el acceso a sus localidades a todos".

El edil 'popular' sostiene que los responsables del "cogobierno" de PSOE e IU deben explicar "de forma inmediata" los motivos por los que las personas movilidad reducida "no pudieron hacer uso del ascensor". "No sabemos si se debe a una avería que no han arreglado a tiempo, o que los ascensores están parados a la espera de que se firme el nuevo contrato de mantenimiento que el actual 'cogobierno' dejó caducar por pura incompetencia", ha apostillado el representante del PP.

José Luis Moreno confía en que "ninguna persona que acuda a Vista Alegre con problemas de movilidad no pueda acceder a su localidad por deficiencias en los ascensores". "El respeto a estas personas obliga a mantener en perfecto estado estas instalaciones, no podemos asistir a situaciones como la de la semana pasada", ha zanjado el edil.