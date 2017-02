El PP pide ignorar lo que dice la Junta sobre Rabanales 21

El Partido Popular propone ignorar el informe de la Junta de Andalucía sobre Rabanales 21, que bloquea el proyecto de construcción de un centro comercial en el parque tecnológico. De forma paralela, este grupo municipal brinda al gobierno local sus votos en la Gerencia de Urbanismo y el Pleno para continuar con la innovación del PGOU que permita dicha construcción, que vincula con la supervivencia y el futuro del parque. El portavoz local del PP, José María Bellido, considera que el PSOE, el gobierno local y la Junta están actuando «de manera irresponsable con la ciudad y en contra de los intereses de Córdoba» y afirma que van «camino de cargarse» Rabanales 21.

A juicio de los populares existen argumentos técnicos y jurídicos «sobrados» para defender la actuación municipal y seguir adelante con ella. «No siempre la Junta de Andalucía lleva razón y no siempre el Ayuntamiento se ha plegado a la primera de cambio a sus informes», dijo Bellido. Además puso en evidencia la contradicción de la Administración andaluza que, por un lado, es promotora del parque y, por otro, trata de «reventarlo» con un informe de la Consejería de Ordenación del Territorio.

El portavoz popular insiste en que el informe «no es vinculante» y que, en contra de lo que dice la Junta, se ha tramitado una innovación del PGOU y es «absolutamente discutible» que tenga que aplicarse una normativa de marzo del 2015 sobre la evaluación ambiental estratégica cuando el procedimiento se inició en noviembre del 2014.

En lo único en que el PP le da la razón a la Junta de Andalucía es en el error en la redacción respecto a los usos comerciales de la zona, aunque consideran que estaría solventado «en un mes». Bellido concluyó que no es un informe «demoledor» como lo calificó el gobierno local, sino que «es equivocado por no decir malintencionado» y que si se tuviera en cuenta supondría una demora de más de un año «lo que significaría cargarse el proyecto de Rabanales Plaza, que no va a soportar un año de demora y arrastrará en esa caída al parque tecnológico».

Bellido exigió a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que se pronuncie sobre este tema, ya que, dijo, «no necesitamos silencios sino liderazgos de ciudad y planes que apuesten por este parque y necesitamos un ayuntamiento valiente y comprometido que defienda su criterio frente al de la Junta».

300 EMPLEOS // En este sentido, el portavoz municipal del PP volvió a criticar al gobierno local por carecer «de un proyecto» y «de impulso para sacar esto adelante». También defendió el futuro del parque tecnológico Rabanales 21 que debe ser, apuntó, «un emblema en materia de innovación y empleo» y «es el futuro». Precisamente sobre este punto, Bellido dijo que «nos jugamos 300 empleos directos solo en el centro comercial y el futuro de la innovación en Córdoba».