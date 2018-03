El PP pide decidir en qué gastar el superávit municipal

El PP quiere poder decidir en qué gastar el superávit municipal, después de que el ministro de Hacienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hayan llegado a un acuerdo que permitirá a los ayuntamientos invertir el ahorro del presupuesto del 2017 en proyectos y no sólo en amortizar deuda, como ocurría hasta ahora desde la reforma de la Administración local. El portavoz popular, José María Bellido, va a solicitar con su grupo municipal la celebración de un pleno extraordinario en el que se debata el destino de los algo más de 12 millones de euros, canidad con la que la alcaldesa cifró hace unos días el superávit. Además, el dirigente popular ha avanzado que el PP planteará una premisa, que es la bajada de impuestos, además de presentar 9 proyectos o ideas en los que podría invertirse ese montante.

Bellido ha lamentado, además, "la falta de ideas" de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que ha reclamado poder gastar parte del superávit en planes de empleo, y ha calificado esta idea de "cortina de humo", ya que, ha recordado, los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo. "El problema ya no es de dinero, es de inacción y de falta de proyectos", ha afirmado el portavoz popular que, también, ha recordado que si un ayuntamiento tiene superávit es "porque no ha hecho sus deberes".

Entre las ideas del PP para invertir el superávit está luchar contra la pobreza y la desigualdad con planes locales de inversiones en el distrito Sur, Palmeras y Moreras; inversiones en seguridad, para que se acometan inversiones para la Policía Local; equipamientos del casco, "que siguen sin abrirse como el colegio Luciana Centeno, la antigua escuela infantil o el Pósito de la Corredera"; construcción de viviendas por parte de Vimcorsa; instalación de ascensores; incremento de zonas verdes con el impulsó al Parque de Levante y al Parque del Canal; construcción de nuevas salas de barrio y centros cívicos pendientes, y un plan de inversiones en industria digital.