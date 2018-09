El PP no ve motivos para una nueva subida de impuestos en España

“No se cree nadie que se saquen 25.000 millones de euros con impuestos solo a los ricos”. Así ha mostrado esta mañana Beatriz Jurado, coordinadora general de PP en Córdoba, su desacuerdo ante la nueva política fiscal puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. “El Partido Popular consiguió una recaudación de 12.000 millones de euros, aumentando en 4.000 millones el dinero disponible para este año. No entendemos que, teniendo la mayor dotación económica recibida de la política fiscal, Podemos y PSOE se den la mano para aprobar una subida de 25.000 millones más en impuestos”, ha asegurado, añadiendo su rechazo al argumento de la subida impositiva a los ricos, puesto que “el ejemplo está en la subida del diesel, que afecta al 68% de los vehículos matriculados en Córdoba. Aquí no hay ese porcentaje de ricos, eso no se lo cree absolutamente nadie”.

“Las cuentas que el PP dejó al PSOE son positivas, y permitían llevar a cabo las inversiones necesarias en todas las políticas públicas, no tiene sentido esta subida de impuestos”, ha reiterado. Además, ha acabado haciendo alusión, en concreto, a la política fiscal de Susana Díaz en Andalucía, con el impuesto de Sucesiones y Donaciones del que dice mostrarse “absolutamente en contra”.

Por otro lado, Jurado ha entrado a valorar las cifras de desempleo conocidas ayer, que arrojaban una subida del paro en un 2,17% en Córdoba respecto a julio, postulándose como la provincia con la mayor subida de desempleo, que hacía la cifra de parados cordobeses ascender hasta las 73172 personas. “Que haya casi 50000 españoles que durante el mes de agosto han perdido una oportunidad, y más de 1500 cordobeses que se han quedado en la calle durante el último mes es una muestra más de la nefasta política del gobierno socialista, y no solo en términos económicos, sino también de incertidumbre e inseguridad”. Además, ha recordado que “en las últimas semanas hemos visto como se hablaba de la bajada del índice de producción industrial, de la renta minorista, la constitución de hipotecas… que no son solo datos macroeconómicos, si no que, cuando las cosas van mal desde arriba, terminan llegando a las familias, lo sabemos por experiencia en España”.

Finalmente, ha exigido al gobierno socialista que “no esconda bajo un desempleo estacional lo que es un desgobierno absoluto en España, que se está traduciendo en datos que merman las oportunidades de los españoles”.

Posible ruptura del pacto PSOE-Ciudadanos en Andalucía

Por su parte, Jurado ha asegurado que, con el pacto PSOE-Ciudadanos en Andalucía, “estamos asistiendo a un teatrillo. Nos sorprende que el señor Marín le exija algo al Partido Socialista ahora, cuando ha sido un socio dócil y sumiso del PSOE, que no ha exigido nada al Gobierno de Susana Díaz”. Con respecto al posible tambaleo del pacto, que acabaría en unas nuevas elecciones autonómicas, Jurado ha manifestado que “es posible que Rivera haya cogido las riendas ahora, por su propio interés electoral, y haya decidido cambiar el rumbo de su política en Andalucía”, pero, ha subrayado, “eso no quita que sean cómplices del Partido Socialista y que su partido haya tapado toda la corrupción que ha habido en Andalucía”. Para concluir, ha afirmado que “en cualquier caso, desde el PP creemos que ambos partidos políticos tienen secuestrada nuestra Comunidad Autónoma”.

En cuanto a la visita de Albert Rivera esta mañana a Medina Azahara, Jurado ha expresado que “siempre viene bien que se le dé publicidad a nuestra ciudad, puesto que tenemos un gobierno en Córdoba que nos tiene bastante asfixiados, y todo lo que sea mostrar nuestras maravillas será bienvenido”.