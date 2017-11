El PP no apoyará todos los cambios del callejero franquista

El portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, ha mostrado su satisfacción ante el informe emitido por el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, sobre el funcionamiento de la comisión de la memoria histórica y reconoció ayer que les alegra que les dé la razón y «haya ordenado el debate de la comisión». El portavoz popular valoró de forma positiva que el secretario haya determinado la obligatoriedad de facilitar la documentación que se estudie en la comisión y que se puedan emitir votos particulares en el dictamen final de este grupo de trabajo. Esta cuestión afectará sobre todo a las decisiones que la comisión haga sobre el callejero franquista, para lo que los populares pedían votos particulares, pero no al apartado de exhumaciones, donde todos los miembros de la comisión, incluido el PP, parecen estar de acuerdo. En este sentido, Bellido avanzó ayer que el PP no apoyará el cambio de algunos de los nombres franquistas del callejero que la comisión baraja proponer al Pleno para su eliminación. «Seguramente habrá muchos puntos de acuerdo y algunos en desacuerdo, entre otras cosas, porque algunos no cuentan con el apoyo de los vecinos de la ciudad, por ejemplo el cambiar el nombre de Cañero, o de calles como Cruz Conde», dijo ayer Bellido.

El presidente de la comisión de la memoria histórica, José Rojas, por su parte, insistió ayer en que la información y las fichas sobre los personajes históricos que se están revisando «siempre han estado a disposición de todos los miembros» de este grupo de trabajo. En concreto, las fichas están depositadas y pueden estudiarse en la sede del Consejo Económico y Social. José Rojas explica que el problema que se tiene con esta información es que contiene «documentos privados e incluso cartas» que no pueden ser de dominio público. En cualquier caso, el presidente de la comisión aseguró que cuando se eleve el dictamen al Pleno se aportará «toda la información histórica» para argumentar la petición del cambio de calles.