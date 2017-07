El PP niega que haya financiación irregular en el partido en Córdoba

·"En el Partido Popular de Córdoba no hay financiación ilegal. El PP de Córdoba siempre ha cumplido escrupulosamente la Ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral. Unos fondos que nunca hemos sobrepasado", informa una nota de prensa del PP en Córdoba.

La contabilidad del PP de Córdoba es totalmente pulcra y transparente, auditada todos los años por la dirección nacional del PP y por el Tribunal de Cuentas, continúa la nota.

"En este momento, todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria de manera totalmente transparente y acorde a la legislación. El PP de Córdoba es un partido austero y no tiene nada que ocultar", sigue el comunicado..

Según la nota, "esta situación responde, una vez más, a una campaña de acoso y derribo contra José Antonio Nieto. En el primer intento se demostró que no había nada que ocultar, al igual que pasará ahora. Desde el PP de Córdoba no vamos a admitir ninguna campaña de manipulación que desprestigie la imagen del partido, por lo que no dudaremos en emprender acciones legales contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y sus miembros", concluye la nota..