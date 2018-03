El PP insta a la Junta a «pagar ya» su deuda por la ayuda a domicilio

El PP de Córdoba ha instado a la Junta a «pagar ya» la deuda que arrastra con los ayuntamientos por el servicio de ayuda a domicilio que, según el cálculo de los populares, solo en la provincia asciende a más de 20 millones de euros. El presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina; el portavoz popular en la Diputación, Andrés Lorite, y el portavoz municipal, José María Bellido, han denunciado el efecto que sobre las arcas municipales de los ayuntamientos está teniendo el cambio de normativa para el cobro de este servicio que, recuerdan, «es una competencia de la Junta de Andalucía que ha sido delegada».

Bellido, haciéndose eco de la denuncia realizada la semana pasada por la concejala de IU, Alba Doblas, que se quejó del retraso en los pagos, ha criticado que la Junta adeude al Ayuntamiento de Córdoba más de siete millones de euros porque «no ha pagado nada por el servicio de ayuda a domicilio desde el mes de junio, cuando entró en vigor el cambio normativo». Al respecto, Bellido ha cuestionado el sistema de pago, que en su opinión, trata a los ayuntamientos «como a un club deportivo cualquiera que recibe una subvención», ya que se exige como condición para cobrar la justificación previa de todas las facturas, una tarea burocrática «muy complicada y lenta». Bellido, que considera esta fórmula «un atentado al municipalismo», anunció que en el Pleno de hoy su grupo presentará una moción, a la que espera que se adhieran todos los partidos, para instar a la Junta de Andalucía a volver al sistema anterior de pago anticipado y a que «pague ya lo que debe».

Por su parte, Andrés Lorite ha explicado que desde diciembre, con la nueva norma en vigor, la Diputación no puede adelantar a los municipios de menos de 20.000 habitantes el dinero para la ayuda a domicilio, que la institución no recibe de la Junta «desde junio», lo que está complicando la prestación del servicio en los pequeños municipios. Con la nueva orden, la Diputación no puede asumir crédito para adelantar el dinero a los ayuntamientos.