El PP insta al gobierno local a reactivar y modificar el Plan de la Sierra

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Luis Martín ha instado al gobierno municipal a reactivar y0 reformular el Plan de la Sierra, «pues hace ya un año que Izquierda Unida, socio de cogobierno de PSOE, anunció el impulso de este documento» pero no lo ha hecho. Martín reconoce que no sabe si estos trabajos se han iniciado «porque los acuerdos legales sobre este plan no se han realizado en el órgano competente, el consejo de la Gerencia de Urbanismo». El edil popular recuerda que este plan especial se inició en 2006, cuando se presentó el documento de información diagnostico territorial y urbanístico, y «desde entonces no ha conseguido ver su final».

Asimismo, Martín ha explicado que «la protección de los valores naturales existentes en la Sierra con normas específicas en los parajes más sobresalientes y en los sistemas generales de espacios libres y la puesta en valor de un modo sostenible el dominio público presente en la Sierra, debe ser compatible con usos y actividades cinegéticas, turísticos-recreativos, científicos o culturales, y lo más importante tener presente a los ciudadanos residentes en viviendas existentes en el desarrollo de este plan», explica. Para el PP, este plan necesita reformularse para adaptarse al nuevo contexto normativo, como el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de la Junta de Andalucía de 2012, el decreto de régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable y la ley de 2016 de medidas urgentes con las edificaciones construidas en parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. En este último documento se reconocen la existencia de 24 parcelaciones con 1.400 viviendas en la Sierra.

El presidente de Urbanismo, Pedro García, lamenta que el PP le exija acometer este plan cuando «ellos lo tuvieron en un cajón durante los cuatro años de su mandato».