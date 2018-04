El PP insiste en que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la puesta en marcha del cercanías

El portavoz del PP, José María Bellido, exige a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que “deje de engañar a la ciudadanía”, ya que “el Ayuntamiento no debe firmar ningún contrato ni con Renfe ni con Fomento” para la puesta en marcha del cercanías entre Alcolea y Villarrubia. Bellido ha aclarado que “el metrotrén es un servicio público obligatorio que va a entrar en funcionamiento próximamente y que va a pagar el Ministerio de Fomento y el de Hacienda, que son los que van a poner los 2 millones de euros que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el coste de ese servicio”. Ese contrato, añade, “es entre el Ministerio de Hacienda, el de Fomento y Renfe". Por ello, afirma que “el Ayuntamiento de Córdoba en la puesta en marcha del metrotrén no tiene nada que ver, lo que le lleva a manifestar que "la alcaldesa no se entera o quiere enredar”.

En referencia a la conversación mantenida el pasado fin de semana en la convención del PP con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, explica que el que le haya dicho “que en este mes se firma el contrato entre ellos y que muy pronto se va a poner en marcha, es una magnífica noticia para la ciudad”. La información que tiene es que está “pendiente de los últimos flecos” y que el contrato se firmaría “en un mes” y después se pondría en marcha.

Bellido pide a la alcaldesa “altura de miras”, que “no salga en una rueda de prensa a meter bronca”, hecho que le parece “ridículo” con una cosa “que va a estar en marcha de inmediato”, en “un mes o dos meses”, ya que el miércoles “no anunció nada, no dijo ningún compromiso, ni cuándo van a estar los aparcamientos ni cuándo van a estar lista la reforma de las líneas de Aucorsa”. A su juicio, la alcaldesa, “como no tiene proyecto, busca la bronca permanente con el Gobierno de la nación”. En cuanto a las estaciones, insiste en dedicar los 2,5 millones de Hacienda de los presupuestos del Estado a las mismas, aunque manifiesta que entiende que la alcaldesa no quiera hacerlo por la paralización de las obras del centro de convenciones, del que “no está ni publicado el nuevo pliego” para reanudar los trabajos, por lo que “vamos a hacer una estación que lleva a ninguna parte”.

Por otro lado, el PP lamenta que la alcaldesa “ayer perdió la oportunidad de decir a qué va a destinar los 16 millones de superávit”, ya que “ahora que se puede invertir”, “no anuncia ni un solo proyecto que se vaya a afrontar con ese dinero”. El PP insiste en convocar un pleno extraordinario sobre el destino del superávit. “No podemos seguir teniendo 100 millones de euros en la caja y 23,4 millones de remanente de tesorería porque no se han invertido ni los 12 millones del año pasado ni los 12 de hace dos años de préstamos, y que ahora, con retraso, queramos sacar cosas y sigan sin definir”, asevera.

En cuanto a Ciudad Jardín pide explicaciones por la obra de la calle Previsión, que está parada, e ha informado de las más de 3.200 firmas recogidas por la plataforma que está en contra de la peatonalización, entre ellas "las del 80% de los comerciantes de las calles afectadas". Bellido asegura que la plataforma, “pronto, si no rectifican, va a iniciar movilizaciones”. Por ello, pide al Ayuntamiento que “rectifique” y que responda a las cartas de los vecinos. A su juicio, el plan municipal “se va a cargar el barrio”, que necesita proyectos como el aparcamiento de la plaza de toros o ascensores, que, a su juicio, "debería reclamar la alcaldesa a la Junta". Respecto a la nueva disposición de los aparcamientos en batería de Gran Vía Parque, afirma que “es un parche”, un “caramelo” porque después se perderán plazas con la peatonalización de Antonio Maura. El PP exige que se queden como están y no se conviertan en zona azul.