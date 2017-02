El PP y el gobierno local chocan a cuenta de los programas de empleo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, denunció ayer que dos programas de empleo de la Junta de Andalucía, Emplea Joven y Emplea30+, no se han iniciado aún, a pesar de que fue una promesa de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de que estarían en marcha a primeros de año. La regidora, por su parte, contestó a los populares que «no se va a perder ni un euro» en ayudas, al tiempo que los acusó de querer hacer «una catástrofe absolutamente de todo».

Estos dos programas de empleo de la Administración andaluza darán empleo a 886 personas en la provincia, con un montante de 7,4 millones de euros. En concreto, Emplea Joven, dotado de 4,5 millones de euros, tiene previsto desarrollar 81 proyectos y hacer contratos a 548 personas. Por su parte, el programa Emplea30+ tiene previstos 62 proyectos, 338 contratos y 2,9 millones de euros de inversión.

El portavoz popular denuncia «el incumplimiento» de la alcaldesa en la puesta en marcha de estos programas, máxime cuando los datos del paro en la capital y en la provincia han vuelto a ser malos. «Desde noviembre no sabemos nada. No se han iniciado los programas ni tenemos noticia de que se haya iniciado el procedimiento de selección», afirmó Bellido, que planteó esta cuestión en la comisión de Recursos Humanos. El dirigente del PP se pregunta si no se han puesto en marcha los programas porque no se han liberado los fondos por parte de la Junta de Andalucía y por eso no ha empezado o si es el Ayuntamiento quien tiene problemas para desarrollar estos programas.

Por todo ello, Bellido afirmó que van a pedir explicaciones a la alcaldesa sobre esta cuestión «por escrito, para ver qué está pasando».

La alcaldesa, por su parte, aclaró que «el Ayuntamiento no va a perder ni un solo recurso que garantice oportunidad para los desempleados de la ciudad», como son estos dos programas y explicó que «el ingreso de las cantidades se realizó hace dos semanas», de manera que «se está en plazo para acometer y firmar los contratos de los distintos programas». Además, Ambrosio garantizó que se van a cumplir los plazos y que no se va a devolver dinero, «como hizo el PP en el último plan, que devolvió en torno a dos millones de euros por no ser capaz de sacar adelante los programas».

COMPROMISO POR CÓRDOBA // El PP volvió a pedir ayer un Pacto por el Empleo, en el que participen tanto la patronal como los sindicatos. Ambrosio explicó que esta fórmula ha sido expresamente rechazada por los agentes económicos, por lo que desde el gobierno local apuestan por el Compromiso por Córdoba. Se trata de «un documento pactado y acordado, que forma parte de las necesidades planteadas por los sindicatos y la Confederación de Empresarios», explicó la alcaldesa. Este documento se firmará el 14 de febrero próximo.