El PP exigirá a la Junta en el Parlamento que aclare su plan logístico real en Córdoba

El PP exigirá en el Parlamento una comparecencia del Gobierno andaluz para que explique, "de verdad, cuál es la apuesta para que Córdoba se convierta en ese centro logístico" del sur de España prometido, ya que "necesitamos realidades". Así se ha expresado esta mañana el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, que considera que la afirmación que hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en "Los desayunos de CÓRDOBA", en los que aseguró que Córdoba será el centro logístico del sur de España, "difiere de los hechos, ya que la Junta no apuesta porque sea ese centro logístico, más bien todo lo contrario".

El PP está convencido "desde hace años" de que Córdoba puede ser ese centro logístico del sur de España pero, según Molina, para eso "necesitamos inversiones y fechas". Molina recuerda que el impulso logístico que está "en los planes de la Junta desde hace 20 años" y asegura que está "cansando de visitas que luego no traen esas inversiones concretas".

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, piensa que "Córdoba no es menos que nadie para ser referente logístico del sur de España" y afirma que "no queremos que se nos tome el pelo". Por ello, una de las medidas que tomará el grupo municipal es reclamar de forma urgente la mesa de trabajo que se aprobó en el Pleno para analizar "el impacto del proyecto del megahub de Antequera en el desarrollo logístico de Córdoba".

Bellido ha criticado "los tres años de constantes anuncios por parte de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y de la presidenta de la Junta" mientras que ahora "nos topamos con la realidad de que la gran apuesta de la Junta para la logística del sur de España es Antequera". Por ello, el PP reclama que "no seamos menos que nadie y que Córdoba tenga su sitio, que debe ser al mismo nivel del más importante de la logística en Andalucía".

Bellido ha recordado que Antequera se convertirá en el primer megahub logístico de España, que contará con una inversión de 280 millones de euros y en el que la Junta invertirá 60 millones. Este proyecto dispondrá de 2 millones de metros cuadrados de suelo y de parcelas mínimas de 100.000 metros cuadrados. En cambio, en Córdoba, añade, "lo que se ha hecho es un estudio para analizar la potencialidad logística, que se dio a conocer en febrero y que hizo Cimalsa, un nuevo estudio que se anunció en diciembre para conocer las demandas del sector logístico en Córdoba, y la aprobación, en enero de este año, de una mesa para reclamar a todas las instituciones las inversiones necesarias para que Córdoba sea ciudad logística, pero todo lo demás está parado". En este sentido, afirma que el proyecto logístico "está encallado desde el 2009" y no está completada la primera fase. Bellido indica que la inversión máxima público-privada de ese parque, cuando esté completo, será de 40 millones, mucho menor que la de Antequera.

Por ello, pide "salir del bucle en el que nos lleva metidos Ambrosio durante tres años", que "no deja de ser una sucesión de anuncios, acuerdos, estudios, y palabras que no llevan a ningún sitio", por lo que "hay que pasar de las intenciones a los hechos".

Bellido también ha lamentado que el polígono de la Rinconada no ha tenido ni un solo euro de inversión pública" y que los propietarios han reclamado el suelo al no habérsele dado el uso que se esperaba.

Bellido admite que el impulso logístico es una "tarea compartida" y que hacen falta otras infraestructuras como la variante oeste, que depende del Gobierno central y que necesita un convenio con la Junta. También ha aclarado, en respuesta a declaraciones de la alcaldesa, que los proyectos de Antequera y Córdoba "no son compatibles", como sí lo son el Palacio de Congresos y el CEFC.