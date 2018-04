El PP exige a Urbanismo que diga si sigue con la innovación que afecta a Cosmos

El grupo municipal del PP ha exigido a la Gerencia de Urbanismo que aclare si va a continuar o no con la innovación de PGOU que persigue que la valorización de residuos se lleve a cabo fuera del núcleo urbano y que afecta directamente a la cementera Cosmos. La tramitación de esta innovación lleva parada desde febrero porque la Gerencia de Urbanismo quería un informe de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta a raíz de otro anterior emitido por Salud que señalaba que el PGOU de Córdoba ya contempla que las industrias de cuarta categoría, en la que entraría Cosmos por valorizar residuos no peligrosos para su uso como combustible alternativo, estén fuera del casco urbano, por lo que no haría falta la innovación.

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, asegura que "esto se ha convertido en un vodevil fruto de un conflicto entre la Gerencia de Urbanismo y la Junta de Andalucía que está poniendo patas arriba el urbanismo en Córdoba y, muy especialmente, a Cosmos, y ahora, con esta respuesta, a otras instalaciones que no tienen nada que ver con este conflicto, se las saca a bailar y es un sinsentido". Fuentes ve en el transfondo de todo "un conflicto partidista entre PSOE e IU".

El informe, según Fuentes, pone en evidencia "un pim pam pum entre la Junta y la propia Gerencia de Urbanisno cuando están a cien metros". A su juicio, "no resuelve el tema y crea mucha más inseguridad jurídica e indefensión" porque "viene a decir que la capacidad y competencia de interpretar es de Urbanismo", por lo que "devuelve la pelota" al Ayuntamiento.

El PP exigirá en el próximo consejo rector de Urbanismo, que se celebrará la semana que viene, que el organismo municipal diga qué va a hacer. En caso de que continúe adelante con la innovación de PGOU, Fuentes demanda que pregunte a la Junta si hace falta una evaluación medioambiental estratégica, como están necesitando otros expedientes. Fuentes considera que esa consulta se debería haber hecho ya aprovechando la realizada a raíz del informe de Salud.

Por otro lado, Fuentes considera "muy grave" que en el informe salgan a relucir otras instalaciones como la de almacenamiento de productos petrolíferos en la autovía Madrid-Sevilla, Electromecánicas, o la industria del cobre. Por ello, se pregunta "¿qué pretende la Junta sacando a bailar a estas actividades?, ¿hacer un juicio sumarísimo sobre todas las instalaciones que hay y su afección medioambiental?". Por ello, concluye que "alguien tiene que dar explicaciones".