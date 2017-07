El PP exige no entrar como un elefante en una cacharrería con la contaminación visual

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, y la concejala popular Carmen Sousa, han afirmado que la alcaldesa de Córdoba no puede entrar como un elefante en cacharrería con la aplicación y cumplimiento de la nueva normativa de contaminación visual en el Casco Histórico.

Fuentes afirma que “no podemos convertir en otro desencuentro entre el gobierno municipal y un colectivo de empresarios y autónomos que viven y dan vida al entorno de la Mezquita Catedral, por la falta de dialogo responsable o por la falta de vehemencia incontenible de siempre”.

“Esperemos que no se repita el bochornoso espectáculo de la mesa de veladores por la incapacidad del gobierno municipal de PSOE e IU para consensuar actuaciones que vayan en beneficio del comercio, el turismo y los vecinos de una ciudad donde no sobra el empleo”, afirma el viceportavoz popular y añade, “y esperemos que no sean los comerciantes los que paguen los platos rotos de los golpes de efecto de un gobierno tan perdido como intransigente”.

Salvador Fuentes y Carmen Sousa han venido manteniendo en los últimos meses encuentros y reuniones con este colectivo de empresarios y autónomos del Casco Histórico de Córdoba.

Según Sousa, los comerciantes no se oponen a hacer reformas y adaptar sus negocios a una nueva normativa que haga mejor esta zona histórica y turística de nuestra ciudad, pero lo que no se puede consentir es que el cogobierno de PSOE e IU entre como un elefante en cacharrería y a base de imposición y amenaza pretenda hacer unos ajustes brutales sin diálogo ni consenso con los interesados.

“Los propios comerciantes del Casco Histórico nos trasladaron su disposición a dialogar, dieron muestras de colaboración y eliminaron algunos elementos de la vía pública”, afirma Sousa. Por ellos, pedimos al cogobierno municipal que hable con ellos, que llegue a un consenso sobre las actuaciones a realizar y que abra un periodo transitorio de adaptación a la nueva normativa.

Fuentes ha emplazado a Isabel Ambrosio a ponerse en la piel de esos empresarios y autónomos, que tienen todo su patrimonio invertido en sus pequeñas empresas y comercios y que se juegan el pan día a día.

“Ambrosio debe manejar el interés general de todos los cordobeses, también de esos comerciantes, y no puede dar lugar a que sucede otro episodio como el de los veladores, donde no han sabido administrar una crisis que lejos de solucionarse se agrava por barrios, y las formas en el deber de cumplimiento de unas ordenanzas donde no pueden pagar justos por pecadores”, afirma Fuentes.