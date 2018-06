El PP exige a IU abrir la Normal y García responde retando a Martín

El PP ha exigido hoy a IU que abra la Normal de Magisterio, y Pedro García ha respondido retando a Luis Martín a hablar en el pleno para comparar las dos gestiones al frente de Urbanismo. "Espero que me coja el guante y pida mi comparecencia en el pleno", ha dicho Pedro García. El cruce de acusaciones se produce respecto a este equipamiento del distrito sur que debía estar abierto ya y que lleva paralizado 15 meses porque el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa adjudicataria, Vías y Construcciones, no se ponen de acuerdo en la terminación de varios flecos de la construcción. En juego hay un millón de euros en ayudas. El responsable de Urbanismo, Pedro García, ha expresado su deseo de concluir las obras, que están al 99%, antes de que finalice el mandato, pero ha reconocido que no tiene "margen político" para que esto ocurra. De hecho, el asunto está en manos de la asesoría jurídica municipal que determinará lo que debe hacer el Ayuntamiento de Córdoba, después de que una auditoría externa haya dado la razón a los técnicos municipales en detrimento de la adjudicataria.

García ha justificado la situación actual acusando al PP de haber hecho "una nefasta" gestión en la contratación de esta obra, adjudicada "en baja temeraria" en un caso "muy parecido" al del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. También ha recordado que durante el mandato de José Antonio Nieto, la obra estuvo más de un año sin actividad, y que desde su llegada al gobierno local la lucha con la empresa ha sido "continua y constante", por lo que ha pedido "solidaridad" al resto de fuerzas políticas en casos como este. No obstante, el presidente de Urbanismo ha incidido en que los flecos que restan para abrir el edificio son problema de seguridad menores y que "no son estructurales".

Críticas del PP

El PP, por su parte, ha denunciado "el olvido" al que IU está sometiendo a la Normal y ha acusado al grupo municipal de IU de "falta de transparencia" sobre la situación de este edificio del que "ningún vecino del barrio puede decir qué ocurre y en qué situación se encuentra", ha lamentado. Por esta situación, los populares han advertido al gobierno municipal que "no se puede seguir castigando más al distrito sur", al que tienen sometido a "un castigo permanente" porque no sólo no disponen aún de la Normal de Magisterio, sino que tampoco tienen proyecto para el polideportivo de la Juventud, entre otros.

Martín ha tachado "en un tono coloquial de bocazas" al portavoz municipal de IU y primer teniente de alcalde, Pedro García, y ha ironizado sobre que la prensa podría cubrir el verano de noticias repasando cada uno de los anuncios incumplidos del dirigente de IU. "La realidad es muy triste para la ciudad de Córdoba", ha concluido el concejal del PP, para quien la gestión de IU al frente de Urbanismo y Vimcorsa está "vacía de contenido" y es "un insulto a la inteligencia". Es más, Luis Martín considera que los proyectos que ayer vendió IU en su balance de los tres años de gobierno no hay nada y lo que hay son proyectos heredados del PP o algunos que se anuncian como ejecutados cuando, por ejemplo, en el porque de Levante "lo único que hay es un riego por goteo".