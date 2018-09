El PP exige al Ayuntamiento que limpie el tramo urbano del río

El grupo municipal del PP se ha desplazado esta mañana hasta la Ribera para exigir al Ayuntamiento que limpie de manera urgente el tramo urbano del río. Los concejales del PP Salvador Fuentes y Laura Ruiz han recordado al Ayuntamiento que la limpieza es de su competencia, por lo que la imagen que presenta "es injustificable". Por ello, el PP llevará al próximo pleno, que tendrá lugar el 18 de septiembre, una moción para reclamar al Ayuntamiento que retire los residuos sólidos urbanos del tramo urbano del río y para que firme con la Junta y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir convenios en esa línea. Según asegura Fuentes, "la ley centra la mayor responsabilidad en el Ayuntamiento aunque este puede buscar colaboraciones de la Junta y de la CHG". Fuentes ha insistido en que "hay materia jurídica suficiente" que deja claro que "el mantenimiento de los cauces públicos a su paso por el tramo urbano es competencia del Ayuntamiento", por lo que este es "el que debe tomar la iniciativa".

La concejala Laura Ruiz señala que el río es un ejemplo de dejadez y de abandono y ha recordado las actuaciones que se llevaron a cabo durante el mandato del PP. Así se ha referido a la limpieza que realizó la CHG entre el Puente Romano y el de la autovía, con una inversión de 1,8 millones de euros, y que se produjo después de una década sin actuar en él. Además, y según añade la concejala, después ha habido otra intervención posterior por cerca de un millón de euros en la limpieza del cauce. Sin embargo, y según Ruiz, la Junta "solo ha actuado en los Sotos de la Albolafia cuando se le exige y no ha llegado a 500.000 euros la inversión en ocho años". Ruiz lamenta que en estos momentos, y por el estado de la vegetación, "ya no se pueden ver aves en los Sotos", que son monumento natural. Ruiz asegura que "las actuaciones puntuales no sirven de nada" y que "el río necesita un mantenimiento continuo". La concejala ha aprovechado también para denunciar la situación del Paseo de la Ribera y del molino de la Albolafia.

Este periodico ya publicó el mes pasado los problemas de competencias en el río.