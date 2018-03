El PP exige anular la asesoría externa sobre la municipalización de la ayuda a domicilio

El grupo municipal del PP ha exigido esta mañana que el Ayuntamiento paralice el pliego de condiciones para contratar una asesoría técnica externa que estudie la municipalización de la ayuda a domicilio. La concejala popular María Jesús Botella ha asegurado que en el seno de la comisión, creada hace ahora un año, no se planteó ni se acordó esta opción por lo que exige que "se vuelva al espíritu de consenso del Pleno de abril del 2017".

Para Botella, este estudio, que tendrá un coste de 18.000 euros según indica el pliego, supone una falta de respeto al trabajo realizado por los técnicos municipales, que han elaborado informes desde las distintas áreas valorando si es viable o no asumir desde el Consistorio la gestión del servicio. "No se pueden detraer 18.000 euros para encargar un informe externo que no es necesario y además hacerlo de forma unilateral, sin contar con la comisión creada para ello", ha declarado.

El PP considera que "los informes son tajantes" y que Servicios Sociales recurren ahora a esta opción porque las conclusiones no le son favorables, ya que no recomiendan la municipalización. "Lo que corresponde ahora es elaborar la memoria, tal y como se acordó en la última sesión de la comisión", ha indicado Botella, que ha reiterado la exigencia de su grupo de "anular la contratación de esta auditoría externa".