El PP dice que Rajoy apoyó a Córdoba con inversiones

Tan falsa como su jefe, ustedes acabasteis lo que el anterior empezó, y mal, todavía estamos esperando el arreglo de la salida a los Hospitales. Y ayer lo dije y hoy también, ni ustedes ni el PSOE, habéis tratado nunca bien a Córdoba, tenemos el AVE, por que tiene que pasar para Sevilla, si no estaríamos, como las 5 capitales que no lo tienen. Y no habléis del aeropuerto, que nunca habéis creído en él, sólo habéis puesto trabas