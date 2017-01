El PP dice que la promoción de Córdoba en Fitur es «destartalada»

El portavoz y el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido y Salvador Fuentes, respectivamente, hicieron ayer una «crítica constructiva» tras volver de la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid, denunciando que si bien es necesario estar allí, la provincia lleva una agenda que es «un batiburrillo», con «acciones destartaladas y agujeros negros que hay que resolver».

Bellido dijo que los «tres grandes agujeros» en la promoción de Córdoba en Fitur son, primero, que no se vende Córdoba como «ciudad de congresos y ferias» porque no tenemos las infraestructuras necesarias, como el Palacio de Congresos o el Centro de Convenciones; segundo, el escaso «impacto exterior de los eventos promocionales», pues la mayoría de los asistentes son cordobeses, algo que redunda en el tercer agujero, y es que las presentaciones son «endogámicas». En su opinión, no hay ningún protagonismo de los profesionales y empresas y no vamos «nada más que a mirarnos el ombligo y vender folletos». Frente a ello, dijo, hay que acudir allí «con productos turísticos más elaborados», buscando «incrementar las pernoctaciones» y «desestacionalizar» el turismo en la ciudad.

Salvador Fuentes, por su parte, insistió en que «la agenda en Fitur está cuadrada a martillazos» y es «un batiburrillo», frente a lo cual tenemos que vender mejor nuestro patrimonio de «forma inteligente» y que además se incluyan eventos culturales, una agenda gastronómica potente, la naturaleza y otras infraestructuras como el Centro de Creación Contemporánea C3A, al que «no se ha hecho referencia en Fitur» o incluso Rabanales 21.

Los dirigentes populares señalaron que el lunes preguntarán a Pedro García, delegado de Turismo en el Ayuntamiento, por «la agenda técnica» en Fitur, es decir, por las citas que han tenido con touroperadores, agencias de viajes, directivos de congresos, aerolíneas, etcétera. Porque además, «hemos dejado a los profesionales del sector aquí», apuntó Salvador Fuentes.

De todas formas insistieron en que es necesaria nuestra presencia en Fitur, «pero tenemos que cambiar y llamar más la atención, con más negocio».