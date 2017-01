El PP dice que el gobierno local hace "el ridículo" al aplicar mal el IVA en el pliego del Alcázar

El PP ha criticado el pliego de diseño y puesta en marcha del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos y lo ha calificado de "chapuza" por contener errores en el cálculo del IVA. El portavoz popular, José María Belido, considera que el gobierno local hace "el ridículo" al presentar y publicar un pliego de contratación con estos errores y ha exigido su inmediata rectificación. En concreto, el pliego recoge un precio del contrato de 100.000 euros con un IVA de 26.569 euros, en lugar de los 21.000 euros que corresponderían al 21% de la aplicación de este impuesto.

Además el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, ha lamentado que el pliego "no valora ni contempla la creación de empleo" y ha asegurado que incluso fomenta "los contratos basura, de jornada de hora y hora y media". Asimismo ha criticado que en el contrato de licitación se considere el mes de abril como "temporada baja", en lugar de considerarlo un mes a todos los efectos de temporada alta.



El PP ha dirigido un escrito a la Junta de gobierno local para que se rectifiquen estos errores, sobre todo el IVA, y que se de más plazo a las empresas interesadas para poder presentar su proyecto. A nivel político, los populares consideran que PSOE e IU "no están ni les preocupa el tajo, solo los titulares" y en especial al primer teniente de alcalde, Pedro García, al que acusan de no tener política de turismo para Córdoba.