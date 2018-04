El PP dice que Córdoba pierde "tiempo y oportunidades" por no invertir el superávit

El portavoz del PP, José María Bellido, ha vuelto a exigir un pleno extraordinario para decidir en qué invertir el superávit que arroje la liquidación del presupuesto municipal del 2017, después de que el Gobierno central haya autorizado una ampliación de las áreas en las que puede invertirse este excedente. No obstante, aún está por conocerse la cifra de superávit local ya que, a pesar de que el 31 de marzo debía haberse cerrado el presupuesto municipal aún no se ha hecho. El dirigente popular ha calificado de "grave" este extremo, porque, ha dicho, ni existe "ningún motivo técnico, ni legislativo". "El Ayuntamiento de Córdoba no ha hecho sus deberes y eso supondrá un retraso para destinar las inversiones del superávit. Estamos perdiendo tiempo y oportunidades", ha indicado Bellido.

Además, ha vuelto a afirmar que "tan malo es encontrarse un ayuntamiento en quiebra técnica como tener dinero en las cuentas porque no se tiene proyecto y no se invierte". En este sentido, ha vuelto a abogar por bajar los impuestos municipales. "El Ayuntamiento no puede pretender seguir acumulando dinero en las cuentas como el tío Gilito", ha añadido.

El Gobierno central aprobó un real decreto el pasado 23 de marzo en el que se amplían las cuantías y las materias en las que los ayuntamientos podrán destinar el superávit de sus cuentas. Se trata de dar respuesta a una exigencia de la FEMP, ya que hasta ahora estaba muy limitada la inversión del excedente de los presupuestos municipales al alivio de la deuda, y a inversiones para mejorar la eficiencia energética, la vía pública o los parques y jardines. Este año, además, podrá invertirse, según ha explicado Bellido, en servicios de seguridad, protección civil y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros infantiles y de primaria, bibliotecas y archivos, museos e instalaciones deportivas y rehabilitación de edificios.

Entre las propuestas del PP para invertir el superávit municipal de 2017, Bellido ha propuesto un plan en seguridad y prevención de incendios; un plan de lucha contra la pobreza para el distrito Sur, Palmeras y Moreras; plan de equipamientos en el casco histórico para que el centro no sea "un escaparate"; un plan de eficiencia energética en los edificios municipales y las calles de la ciudad; un plan de mejora del equipamiento deportivo, como la reforma del Pabellón de la Juventud; nuevos equipamientos culturales; la mejora de los equipamientos educativos; la creación de nuevas zonas verdes (Parque de Levante y Arruzafilla), y un plan de industria digital.