El PP denuncia que solo se ha ejecutado el 8% de 'Mi barrio es Córdoba'

El grupo municipal del PP ha denunciado esta mañana que solo se ha ejecutado el 8% del programa Mi barrio el Córdoba, del que únicamente hay dos obras en marcha, las de las calles La Granjuela y Soldado Diego García Paredes,. Así lo ha manifestado la concejala del PP Laura Ruiz, que asegura que en el distrito Noroeste no se ha iniciado ninguna de las tres obras previstas. Por ello, considera que el plan va a ser este año "un fracaso total y una burla a los ciudadanos". Y todo esto ocurre, según destaca, cuando solo faltan 25 días para emitir las certificaciones ante el Ministerio de Hacienda para poder recibir la subvención de 2,5 millones concedida. A juicio de Ruiz, "esto denota incapacidad para gestionar las inversiones en Infraestrucutras".

Ruiz explica que mientras se adjudican las obras, se formalizan los contratos y se inician, solo quedará una semana para emitir certificaciones, por lo que tiene claro que este año se perderá más dinero que el pasado, cuando el Ayuntamiento dejó de ingresar un millón de euros. Es más, asegura, que "este año no veremos ni una sola obra de Mi barrio es Córdoba. La fecha tope para enviar certificaciones es el 11 de diciembre. Ruiz ha recordado que este año el Ayuntamiento tiene muchas más facilidades, por parte del Gobierno central, para justificar las actuaciones realizadas.

Ruiz se ha preguntado también cómo es posible que aún no haya comenzado el plan asfalto del 2016 y que aún no haya podido adjudicarse después de analizar las cuatro primeras ofertas. En cuanto a otra obra del 2016, la del mirador Osario Romano, explica que no estará acabada hasta el 2018.

La concejala calcula que, teniendo en cuenta todas las actuaciones incluidas en el convenio con Hacienda por valor de 8 millones, el grado de ejecución de las mismas no alcanza ni el 7%, lo que considera "inadmisible".

Ruiz ha criticado también la situación de la calle Conferencia, en la que ha intervenido Emacsa llevando a cabo los trabajos que le corresponden pero que lleva dos meses y medio a la espera de que Infraestructuras la pavimente.

Por otro lado, el concejal Luis Martín ha criticado el retraso en la ejecución de la remodelación de la avenida de Trassierra, a pesar de que el presidente de Urbanismo, Pedro García, "lleva dos años anunciándola". Martín censura que García ha "recortado el proyecto y la inversión", al prever ejecutar solo una parte de la remodelación prevista. Martín ha subrayado que "la anterior corporación dejó preparado el proyecto y solo tiene que ejecutarlo". También se ha referido a las 120 VPO que entregará Vimcorsa en Turruñuelos, recordando que se trata de dos promociones licitadas y adjudicadas en el mandato del PP.