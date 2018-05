El PP denuncia retrasos de dos años en la concesión de una licencia para un hotel

El PP ha denunciado esta mañana retrasos de dos años en la concesión de licencias para abrir un hotel. Como ejemplo, el portavoz del grupo municipal, José María Bellido, pone que ha pasado más de año y medio desde que el empresario que promovió el certamen Flora inició los trámites para abrir un hotel de cinco estrellas en la calleja de las Flores. A esto se une, según Bellido, que se tarda un año en los permisos para abrir pequeños locales, lo que lleva a los emprendedores a acudir a la "economía sumergida".

Bellido piensa que lo primero que debe hacer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, es sentarse con los grupos políticos antes que crear una comisión, como la que ha anunciado para abordar la nueva ordenanza con la que se pretenden agilizar los trámites. Bellido critica que el PP no tiene el texto de ninguna de las dos ordenanzas en las que trabaja el Ayuntamiento, la promovida por el Imdeec y la de Urbanismo. Bellido avisa de que la asesoría jurídica no debe estar en comisión, ya que "informa las ordenanzas cuando están elaboradas pero no participa en la elaboración porque sería juez y parte".

Bellido ha criticado que "en una semana hemos pasado de una ordenanza del Imdeec presentada a CECO, de la que nada sabía Urbanismo, a decir que no hay fisuras en el equipo de gobierno y a anunciar la vigésimo octava comisión del mandato para ver qué hacemos con las licencias". Bellido critica "la falta de credibilidad del equipo de gobierno en este tema" y en otros como la instalación de una lona en la preferencia del estadio, el hotel que se iba construir en el estadio, o la peatonalización de vías como Ronda de los Tejares, Camino de los Sastres o Antonio Maura, así como "un sinfín de asuntos que la alcaldesa anuncia para huir hacia adelante con unas supuestas medidas que quedan en la nada".