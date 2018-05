El PP denuncia el incumplimiento de plazos en la obra del Marrubial

El PP ha denunciado esta mañana el retraso de las obras de la ronda del Marrubial y ha solicitado la ejecución de la reforma intregral para dotar a la avenida de cuatro carriles más la vía ciclista. El concejal del PP Salvador Fuentes ha criticado que tanto el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, como la alcaldesa, Isabel Ambrosio, “no cumplen la palabra dada”. Fuentes asegura que “la obra del Marrubial no se puede ir a final del 2019, no se pueden hacer las cosas a salto de mata”.

Fuentes está convencido de que “con los dos carriles asfaltados podemos llegar a final de año con una obra incompleta porque los plazos que dio en su día el consejero no se van a cumplir”. Según Fuentes, “si se cumplen los últimos plazos dados, nos vamos a final del 2019 cuando debía estar toda la obra en el 2018”. Si no se realiza la reforma integral cuanto antes, señala Fuentes, la zona quedará “como un cuello de botella”, por lo que considera que “es una chapuza si no se hace como se tiene que hacer”.

Por ello, el PP exige que se haga la reforma integral, al igual que ha solicitado la Federación de Asociaciones Al-Zahara. Fuentes considera que “es un despropósito que pone de manifiesto la descoordinación existente”. El PP llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una moción para que se ejecute la reforma integral y que una fase se haga a continuación de la otra como se prometió. El PP también pedirá explicaciones en el Parlamento.

A juicio de Fuentes, lo más grave es que “nadie levanta la voz para hacer cumplir a la Junta sus compromisos con Córdoba y eso está en el debe de una alcaldesa que está más pendiente de su complicidad con el PSOE que de la defensa de los intereses de los ciudadanos”.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha recordado que antes de que empezaran las obras ya demandó que tanto el carril bici como los nuevos carriles para el tráfico debían realizarse a la vez. Bellido cree que solo hay dos opciones para explicar lo que está ocurriendo, la “mala”, que es que la obra haya sido "una improvisación" y responda a "una falta de planificación”, y la “peor”, que se “quiera hacer coincidir con fechas electorales”, lo que sería “una frivolidad”.