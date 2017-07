El PP denuncia el estado de "total abandono" del convento de Regina

El grupo municipal del PP en Córdoba ha denunciado esta mañana “el estado de total abandono” del convento de Regina, a pesar de que sobre esta antigua iglesia existía un proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento, incluido como “una de las grandes obras” del Plan Turístico de Grandes Ciudades y que fue presentado hace un año por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García. El concejal del PP Juan Miguel Moreno Calderón expuso que en agosto del 2016 Pedro García anunció que las obras en el convento Regina empezarían en enero del 2017 y acabarían en octubre de este año con el objetivo de abrir en este lugar un “contenedor cultural”, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Sin embargo, “no han comenzado los trabajos ni hay redactado un proyecto concreto para este espacio y pronto llegará marzo que es cuando finaliza el plazo que la Junta de Andalucía concede para financiar los proyectos del Plan Turístico de Grandes Ciudades”, precisó Moreno Calderón. “Además, instamos al cogobierno a que defina bien los usos para este espacio antes de iniciar la rehabilitación para obtener el mejor provecho para este bien cultural de finales del siglo XV”, añadió el concejal popular.

Juan Miguel Moreno Calderón explicó que en octubre del año pasado, tres meses después de que Pedro García anunciase la reapertura del convento, el PP solicitó información al área de Turismo sobre la utilización de este lugar, sin obtener “ninguna respuesta”. Por su parte, el viceportavoz municipal, Salvador Fuentes, resaltó que el pasado 3 de julio, el equipo de gobierno solicitó una modificación presupuestaria por concesión de suplemento de crédito, para adelantar el dinero a la Junta de Andalucía, que es la que debe hacer frente al Plan Turístico de Grandes Ciudades, para el proyecto de restauración, rehabilitación y adaptación del convento de Regina Coeli, por un coste de 514.833,37 euros. Sin embargo, este suplemento se solicita de forma “inmediatamente ejecutivo”, es decir, en el supuesto caso de “calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general”. Sin embargo, Fuentes aclaró que este proyecto no recoge ninguna de las características “de inmediatamente ejecutivo”, por lo que el presupuesto podría no salir adelante, “ya que no cuenta con el informe favorable de la intervención general”. “Además, si no se redacta el proyecto antes de marzo y se inicia el proceso de remodelación se podría perder la ayuda del Gobierno andaluz”, añadió Fuentes.