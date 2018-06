El PP demanda el dinero de los ascensores

Parlamentarios y concejales del PP se reunieron ayer con vecinos y administradores de bloques con los que la Junta firmó hace casi una década el convenio para la instalación de ascensores y que aún no han recibido el dinero para llevar a cabo las obras a pesar del tiempo transcurrido desde entonces. Tras la reunión, el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, explicó que los convenios proceden de convocatorias anunciadas en en el 2004, en «los tiempos de la Andalucía imparable y fantástica» en la que el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, «se presentaba a las elecciones y prometía distintas cosas», entre ellas, instalar ascensores en cuatro años a todos los vecinos que estuvieran residiendo en bloques de más de tres plantas. Mediante aquel convenio, según recordó Molina, las comunidades podían recibir una subvención que alcanzaba hasta el 95% del presupuesto de ejecución de la obra en algunos casos.

A pesar del tiempo transcurrido, y de las propuestas presentadas reclamando las ayudas en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba y en el Parlamento andaluz, donde, según Molina, se aprobó dar un horizonte temporal de tres meses que ya ha pasado, hay comunidades que aún no han recibido el dinero. Por ello, el PP anunció ayer que va a seguir «dando batalla y peleando por los vecinos en el Ayuntamiento y en el Parlamento, exigiendo al Gobierno andaluz que cumpla» y la comparecencia en el mismo del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para dar explicaciones.

Por su parte, la parlamentaria del PP Rosario Alarcón dejó claro que tras las subvenciones pendientes «hay personas con una media de edad de más de 70 años que han sido engañadas reiteradamente por la Junta» y muchas de ellas «están encerradas en sus propias casas», de las que no pueden salir al no disponer de ascensor. Las comunidades de vecinos que lograron subvención llegaron incluso a abrir cuentas con su aportación, pero, en muchos casos, según expuso el PP, las obras no han podido realizarse.

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, «este es el timo del ascensor», ya que, después de una década, quedan 20 convenios de los 44 firmados que no han recibido la subvención prometida. A estos se unen otras 400 comunidades que pidieron ayudas, y que fueron concedidas también, aunque no se llegaron a firmar los convenios «y ahora dice la Junta que han caducado», por lo que, de seguir queriéndolas, deben solicitarlas de nuevo en las distintas convocatorias que salgan, aunque las cuantías ya son menores. Bellido recordó que el Pleno aprobó en septiembre del 2017 instar a la Junta a cumplir con lo prometido en los convenios antes de que acabara ese ejercicio y exigirle que diera prioridad en la próxima convocatoria de ayudas a los 400 bloques que no llegaron a rubricar el acuerdo. Sin embargo, asegura, «no se ha cumplido ni una cosa ni otra». Por ello, llevará una moción al próximo Pleno de julio para solicitar lo mismo pero para que ya se cumpla este año.