El PP demanda que el cambio de PGOU que afecta a Cosmos no sea retroactivo

El grupo municipal del PP quiere que la innovación de PGOU iniciada por la Gerencia de Urbanismo para que las industrias que quieran utilizar residuos como combustible alternativo se instalen fuera de la ciudad, en concreto en la campiña, no tenga carácter retroactivo para que no afecte a Cosmos. El portavoz del PP, José María Bellido, anunció ayer que el grupo llevará al Pleno una enmienda a la propuesta aprobada la semana pasada por el consejo rector de Urbanismo, cuya redacción considera «ambigua».

El PP es partidario de que se apruebe la innovación de PGOU, que, según Bellido, «va a garantizar que esta situación no se va a dar más», es decir, «que no habrá más fábricas que valoricen» (quemen residuos) «y tengan esta actividad en el casco urbano». Pero, además, con la enmienda que va a presentar se asegura que la modificación del PGOU «no ejerce retroactividad para aquellas instalaciones que dispongan de la autorización medioambiental integrada que otorgó la Junta, que incluye la valorización de residuos, y la estén aplicando en el momento de la entrada en vigor de la innovación». A juicio de Bellido, con esa enmienda «se conjugan los intereses de la ciudad, que no puede perder más industrias ni condenar a 200 familias a engrosar las listas del paro»; y «la protección del medioambiente pero de ahora en adelante», lo que dará un margen de «tiempo para que el día de mañana se afronte el traslado de Cosmos y del resto de plantas que estén en situación similar», cuando «se recupere el sector inmobiliario y el urbanístico». La idea del PP es que Cosmos pueda salir del casco urbano en un futuro con las plusvalías urbanísticas.

El PP tiene claro que aunque la innovación recién aprobada indica «que no tendrá efectos en las instalaciones en marcha, deja fuera la valorización», lo que implica «dejar fuera de ordenación toda la fábrica» de Cosmos, de forma que con su enmienda «se dota de seguridad jurídica la actividad de la fábrica» en espera de tiempos «más favorables para hacer el traslado».

El PP planteará la enmienda a grupos políticos, sindicatos y empresarios para lograr su apoyo. De momento, no está previsto que la innovación aprobada por Urbanismo de forma provisional llegue al Pleno del martes.