El PP cuestiona "las tres vueltas al mundo" que ha dado el gobierno local en viajes

El PP ha echado cuentas de los kilómetros recorridos por el gobierno municipal en viajes internacionales durante los dos años y medio de mandato y en la cuenta le ha salido un total de 138.000 kilómetros. "En dos años y medio, el gobierno local le ha dado tres vueltas al mundo", ha dicho el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, que no cuestiona el número de estos viajes, sino el objetivo de los desplazamientos. "Han dado muchas vueltas al mundo para nada, y en el PP nos preguntamos para qué, por qué, cuánto cuesta, los objetivos que pretende y los resultados que obtenemos de esos viajes". Los populares consideran que los viajes de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el primer teniente de alcalde, Pedro García, han carecido de plan y agenda, y "no han servido para atraer inversiones, captar talento o recibir mayor flujo de turistas de calidad".

Para ilustrar esta denuncia, el PP ha elaborado un mapa interactivo en el que se pueden conocer los destinos de estos viajes internacionales --los nacionales no han sido recibidos-- y los motivos por los que se hicieron. Así, en este mapa se incluyen cinco de los viajes realizados por la alcaldesa en representación de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad a Polonia, Brujas, Perú, Cabo Verde y Londres, y dos más a Ciudad de México y Núremberg.

MAPA INTERACTIVO

Fuentes ha reconocido que el PP también viajó a algunos de estos destinos, y a otros distintos, pero le ha echado en cara al actual equipo de gobierno que "no haya aprovechado estos viajes para complementar y diversificar la oferta turística de Córdoba". El mapamundi también incluye los viajes de Pedro García a Tokio o Buenos Aires, e incluso el que no llegó a hacerse a Bombay.

"No van solos, no cuentan con el sector, ni con la Universidad ni con la Cultura, a quien tienen arrinconados", ha añadido Fuentes, quien no descarta pedir una comparecencia del delegado de Turismo en el próximo pleno. Por último, los populares han puesto el ejemplo de dos viajes más que consideran injustificados y que son los realizados por la presidenta del Imdeec, Mar Téllez, que ha viajado en tres ocasiones a Milán; y el del exconcejal Rafael del Castillo a La Habana.