El PP critica "el cierre por decreto del centro"

Al grupo municipal del PP le ha hecho poca gracia el anuncio que hizo ayer el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino, de restringir el tráfico en Ronda de los Tejares, dejando transitar solo a transporte público, residentes, carga y descarga y vehículos que van a las cocheras. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha estado hoy en la confluencia de Colón con Ronda de los Tejares, junto con los concejales Salvador Fuentes, Laura Ruiz y Carmen Sousa, y con el cartel del proyecto de remodelación que diseñó su grupo para Ollerías durante el anterior mandato y que presentó en la campaña electoral. Bellido ha criticado "el cierre por decreto del centro" y ha exigido al equipo de gobierno que "se esté quitecito" y "no nos lastre" con proyectos como el de Ronda de los Tejares, que, además "no están consensuados con nadie".

El PP considera que "el cierre de Ronda de los Tejares" no solo dificultará el acceso, sino que provocará "la muerte del centro comercial de Córdoba", ya que cada vez "va a ser más difícil venir". Además, está convencido de que las medidas de peatonalización o semipeatonalización no siempre son beneficiosas para el comercio. Como ejemplo ha puesto Cruz Conde, principal reivindicación de Comercio Córdoba en el 2010, que "demuestra el fracaso de la peatonalización" con "14 comercios cerrados".

Bellido ha aludido también a las "incógnitas" que plantea la medida anunciada en Ronda de los Tejares, respecto a la que afirma que "no hay plan", ya que el plan de movilidad no llegó a aprobarse de forma definitiva, por lo que no existe "ningún documento" que la avale. Además, "se habla de cerrar al tráfico pero no es peatonalizar", es decir, que el aspecto de la calle seguirá siendo el mismo, por lo que "no es una peatonalización real, solo una restricción de tráfico". A esto se suman las dudas sobre el acceso a los aparcamientos públicos y privados, la carga y descarga, o los vehículos de los padres que se acercan a los colegios. Por último, y según Bellido, "no hay presupuesto para la actuación de Ollerías, Colón y Ronda de los Tejares", es "solo un globo sonda", "una ocurrencia", una "maniobra de distracción".

El PP considera que "si se quiere actuar en Ollerías, Tejares y Colón, hay que empezar con intervenir urbanísticamente", ya que "Ollerías necesita una remodelación integral". En este sentido, Bellido recuerda el boceto que hizo el PP para Ollerías, con aparcamiento incluido. Además, "en Ronda de los Tejares hay que actuar urbanísticamente también", ya que "no tiene sentido dejar la calle como está". Bellido también ha aludido al estacionamiento previsto dentro del plan municipal del 2010 para Colón, que no se ha llegado a construir.

El PP no ve ningún impedimento en introducir carriles bus en Ollerías, Colón y Ronda de los Tejares y dejar el tráfico rodado tal y como está. Además teme que, con la medida anunciada por Andrés Pino, vías ya transitadas como la avenida de América y el Vial Norte se colapsen más.

El PP va a iniciar una ronda de contactos con las asociaciones de vecinos y comerciantes afectadas para conocer su opinión.