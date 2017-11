El PP critica que los consejeros "se paseen por Córdoba" sin que Ambrosio les exija compromisos

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha denunciado esta mañana la "delación de responsabilidades de la alcaldesa de Córdoba", Isabel Ambrosio, a quien acusa de "traer a pasear a los consejeros de la Junta sin exigirle responsabilidades y compromisos". Según Fuentes, no es de recibo que Felipe López, que ayer estuvo en Córdoba "pase por el Marrubial para anunciar que las obras empezarán en noviembre cuando ya anunció que sería en septiembre sin que se le pida explicaciones por su incumplimiento".

También critica que haya venido a la ciudad "para firmar un convenio con Vimcorsa que va a reportar a AVRA 4,5 millones de euros de dinero público del Ayuntamiento sin comprometerse a nada con Córdoba". También ha aludido a la cesión de la Consejería de Fomento al Ayuntamiento de cinco vías como Carlos III, Carretera de Castro o Avenida de Cádiz "sin que se haya exigido antes que se haga ningún tipo de mejora, algo que no se conoce en ningún Ayuntamiento de España". En opinión de Fuentes, "es inconcebible que la alcaldesa acceda a recibir estas calles sin poner ninguna condición", lo que considera "una tomadura de pelo".

También cuestiona cómo es posible que el consejero haya venido a Córdoba y que a la pregunta sobre los ascensores responsa "que va por buen camino" cuando hay "413 expedientes clamando justicia a los que no se les ha dado solución". El concejal del PP no entiende que la alcaldesa no haya aprovechado para "llevar al consejero a la Fuensanta o a alguno de los barrios que esperan los ascensores" y critica que el consejero "hable del Metrotrén en Córdoba, para el que no tiene ninguna partida presupuestaria prevista mientras ha financiado con diversas aportaciones proyectos similares en Jaén, Granada o Sevilla".

En opinión de Salvador Fuentes, "la alcaldesa no puede mantener esta delación de funciones frente al Gobierno amigo por intereses de partido".